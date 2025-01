Notizie Calcio Napoli – Garnacho si sta avvicinando sempre di più agli azzurri, dall’Inghilterra arriva un super annuncio: ecco cifre e dettagli del contratto

Per le notizie calcio Napoli, arrivano importantissime novità sul futuro di Alejandro Garnacho. L’attaccante del Manchester United sembra sempre più vicino a vestire la maglia azzurra e le prossime ore potrebbero davvero diventare decisive. Il classe 2004 ha già dato la sua disponibilità a trasferirsi e lasciare così i Red Devils, che navigano in acque ben più turbolente dei partenopei.

Nelle scorse ore vi abbiamo già riportato dei colloqui intensi tra le due società, con il direttore sportivo Giovanni Manna che ha tentato l’affondo decisivo. Importanti aggiornamenti arrivano anche in queste prime ore della mattinata, direttamente dall’Inghilterra e da giornalisti che seguono le vicende del Manchester molto da vicino.

Garnacho al Napoli, ore decisive: la conferma dall’Inghilterra

A sbilanciarsi sul proprio account X è stato il giornalista Ross Harwood che, attraverso un post, ha fatto il punto su quella che è la trattativa più calda in casa Napoli di questi giorni. Un affare che rinforzerebbe notevolmente la squadra di Conte in vista della seconda metà di stagione, dopo l’addio di Kvaratskhelia al Paris Saint Germain.

“Si prevede che il passaggio di Garnacho al Napoli sarà completato nei prossimi giorni. 55 milioni di sterline più bonus. Garnacho ha già detto sì al Napoli e ha iniziato a spingere perché la mossa andasse in porto, ora è quasi fatta. Lo United saluterà un ex calciatore dell’Academy che negli ultimi anni è stato considerato uno dei migliori in termini di abilità e potenziale”.

Le cifre riportate dall’Inghilterra sono alte. I 55 milioni di sterline, in euro, si trasformerebbero in 65 milioni, un costo considerevole. Senza dimenticare che il calciatore, a quanto riportano numerose testate, percepirà 3 milioni di euro all’anno per 5 anni. Un investimento davvero oneroso per il Napoli, un segnale per i tifosi e per le avversarie, in vista della corsa Scudetto.

Il Napoli tenta lo sconto: giornate clou

A riportare importantissime novità, anche l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che ha fornito maggiori informazioni sulle cifre del trasferimento. Secondo il collega giornalista, il Napoli tenterà di ottenere uno sconto importante nel dialogo con il Manchester.