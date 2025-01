Ultime calcio Napoli – In casa partenopea, prima della gara di sabato contro la Juve, bisogna registrare una grossa conferma su Garnacho.

Dopo aver detto addio a Khvicha a Kvaratskhelia, di fatto, il Napoli di Antonio Conte ha fornito un segnale importantissimo all’intero campionato. I partenopei, infatti, hanno sconfitto sabato scorso 2-3 l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Archiviato il match contro la ‘Dea’, dunque, il Napoli è atteso da un altro big match. Sabato prossimo, infatti, gli azzurri giocheranno al Maradona contro la Juventus, ma in queste ultime ore l’affare Garnacho si fa sempre più caldo.

Calciomercato Napoli, giornata proficua per Garnacho: Il Manchester United ha abbassato le sue pretese

Come riportato da ‘sportitalia’, infatti, il Napoli ha avuto una giornata proficua per arrivare al giocatore argentino. Il Manchester United, di fatto, ha diminuito le proprie pretese per cedere a titolo definitivo le prestazioni del calciatore.

Mentre il Napoli, di fatto, ha aumentato la propria offerta per Alejandro Garnacho a 50 milioni di euro più bonus. Nelle prossime ore, quindi, ci saranno sicuramente delle novità importanti. I tifosi azzurri, però, stanno sperando vivamente di vedere l’argentino giocare con la maglia della loro squadra del cuore.