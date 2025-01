Spalletti incorona il Napoli di Conte: il commento entusiasma i tifosi

Napoli calcio ultimissime- Spalletti è tornato a parlare del Napoli e si è soffermato anche sul momento stupendo con Conte: le sue parole.

Il Napoli è tornato a lottare per il vertice grazie all’arrivo di Antonio Conte. L’allenatore ex Tottenham ha riportato l’aria Scudetto in città, rivitalizzando una piazza che aveva vissuto un’annata da incubo nella passata stagione con il decimo posto post-Scudetto.

L’allenatore leccese vuole così riportare il Napoli dove lo aveva portato Luciano Spalletti, cioè alla vittoria del tricolore. Sarebbe un vero e proprio sogno per i tifosi: tornare alla vittoria del campionato dopo appena due anni, dopo che per la conquista del terzo Scudetto avevano dovuto aspettare ben 33 anni.

Spalletti elogia il Napoli di Conte

Spalletti non ha potuto che così esprimere parole di profondo apprezzamento per il Napoli nel corso della sua intervista a Vivo Azzurro Tv. Il ct della Nazionale ha risposto ad una domanda sulle squadre che lo hanno fin qui più impressionato in campionato e la sua risposta non poteva che coinvolgere gli azzurri di Conte.

Di seguito la sua risposta:

“Ci sono molte squadre che stanno facendo molto bene. Sicuramente una da citare è il Napoli perché Conte ha tirato fuori una struttura davvero imponente dalla propria squadra, ha creato una quadratura dove si vede una sostanza, un equilibrio e una mentalità importante. Poi il Napoli è supportato da una città che trasferisce molto a questa squadra”

Ancora una volta, quindi, parole molto tenere da parte di Spalletti per il Napoli, anche dopo l’addio dello scorso anno. Segno di un legame indissolubile, che il mister ha anche tatuato sulla sua pelle.