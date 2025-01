Ultime napoli calcio – Ecco l’editoriale del nostro direttore Antonio Manzo sul primo obiettivo del Napoli per sostituire Kvaratskhelia: Garnacho.

Premettiamolo con una frase forte e chiara, prima che i detrattori e gli odiatori seriali arrivino qui a spargere commenti negativi: “GARNACHO è un TALENTO”. Ma a questa va aggiunto un semplice aggettivo, difficilmente fraintendibile: “INESPRESSO”.

Ha lasciato intravedere grandi cose, colpi, giocate, classe e tecnicismi, ma si è tutt’ora parlato di lui più per moda, per i suoi tagli che renderebbero felici i parrucchieri napoletani, che per l’incisività. Bisognava pur dirlo a chi non dorme di notte in vista del suo arrivo.

A tutto questo vanno però aggiunti due particolari, non proprio trascurabili: Garnacho ha appena 20 anni; Garnacho si è trovato nel Manchester United peggiore della storia e mai con un allenatore dedito alla sua crescita.

Napoli, Conte è l’uomo giusto per Garnacho

Ecco perchè Antonio Conte sarebbe l’uomo giusto al momento giusto nel suo percorso. I giocatori parlano tanto tra di loro, le opportunità di crescita personale e professionale che regala l’attuale allenatore del Napoli fanno il giro di mille chat.

Sono arrivate anche a Manchester, via McTominay o altri non ci è lecito saperlo. Conte ha dinanzi a sè 17 partite di campionato in cui difficilmente stravolgerà le attuali titolarità che gli hanno dato ampie garanzie, soprattutto nelle ultime partite.

Garnacho ha bisogno di cambiare rotta

Chi arriverà, con qualsiasi nome stampato sulla maglia, dovrà sudarsi il posto, come giusto che sia. Conte stravede per l’argentino, sia chiaro anche questo, sa di poterlo forgiare a proprio piacimento e trasformarlo in un campione del quale Napoli impazzirebbe.

Ma non subito, non immediatamente, a piccole dosi. Garnacho ha invece bisogno immediatamente di cambiare rotta alla sua carriera, trovare ciò che lo United non gli ha dato, trovare un uomo che sia una guida, una chioccia, un padre. Qualcuno che ti rende pronto a scendere in guerra. La sua guerra.