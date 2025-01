Calcio Napoli Ultimissime – Le parole del portiere Simone Scuffet, appena arrivato dall’Udinese: così si prepara la sfida contro la Juventus

Ultimissime dal mondo calcio Napoli, con le parole del nuovo acquisto azzurro. Arrivato per occupare il posto lasciato da Caprile, Simone Scuffet è diventato il secondo portiere del Napoli, almeno fino a giugno. L’estremo difensore, noto ad inizio carriera per essere il futuro della Nazionale, era già compagno di squadra di Alex Meret, con cui condivide una grande amicizia. E oggi giocano nuovamente insieme. Ecco le sue parole rilasciate a Radio CRC, radio partner del club partenopeo.

Sui principali valori dello spogliatoio:

Sulla vittoria di Bergamo e l’affetto della tifoseria a Capodichino:

“I tifosi ci hanno dato grande carica, il cammino è lungo. Il lavoro della settimana è sempre molto importante, c’è anche l’importanza di riconoscere in campo quelle cose che hai studiato durante la settimana. Arrivare al campo preparato, sapendo le contromosse da mettere in atto, ti aiuta ad avere convinzione e consapevolezza”

La crescita fatta a Udine:

Sulle scelte fatte in carriera e le esperienze all’estero:

“Bisogna avere la libertà di fare delle scelte che a volte possono essere complicate. A Cipro e in Romania, in squadre con ambizioni e in un campionato inferiore a quello della Serie A, c’era la voglia e il desiderio di raggiungere obiettivi anche a livello internazionale. A Cipro, all’APOEL, sentivo la responsabilità di stare in una squadra importante del Paese”.