Ultimissime Calcio Napoli – Fissato l’incontro con Alex Meret e il suo agente per il rinnovo del contratto: cosa filtra sulla firma per il prolungamento

Tra le ultimissime calcio Napoli di questa mattina, arrivano novità anche in merito al futuro di Alex Meret. Il portiere protagonista di una grande stagione, fin qui, è in scadenza al 30 giugno del 2025 e non ha ancora firmato alcun rinnovo. Da settimane vanno avanti discussioni legate al prolungamento contrattuale del numero uno azzurro, ma non è stato messo nulla nero su bianco.

Solo chiacchiere, voci, rumors e dichiarazioni, ma di concreto c’è solo che tra 5 mesi il portiere sarà svincolato. Non solo, a partire dal 3 febbraio, Meret avrà la possibilità di accordarsi con qualsiasi club, attraverso un pre contratto che lo libererebbe gratuitamente in estate. Un rischio che il Napoli non vuole chiaramente correre, specialmente con l’ipotesi di poter perdere cifre importanti e rinforzare dirette concorrenti.

Meret, ancora stallo sul rinnovo: cosa filtra

Nell’edizione odierna del Mattino, viene fatto il punto proprio sul futuro dell’estremo difensore friulano, che in questa stagione si è conquistato un posto da titolare talmente inamovibile, da aver portato alla cessione in prestito di Caprile. Il suo vice è diventato Scuffet, che è arrivato al Napoli con la consapevolezza di fare panchina, lasciando spazio a Cagliari, proprio all’ex azzurro.

Nonostante questa iniezione di fiducia, il rinnovo tarda ad arrivare, ma l’intenzione del Napoli è quella di arrivare alla fumata bianca entro gli inizi di febbraio. Secondo quanto trapela, infatti, per la fine del calciomercato e dunque l’inizio del prossimo mese, la dirigenza partenopea si incontrerà nuovamente con Federico Pastorello, agente di Meret, per trovare un accordo.

L’ipotesi più concreta è quella di un prolungamento per una o due stagioni, con l’idea anche di un contratto fino al 2026 e opzione di rinnovo per un altro anno. Previsto ovviamente un adeguamento di stipendio, che dovrebbe così accontentare il portiere. Filtra comunque ottimismo, anche se, visti i recenti episodi con Osimhen e Kvaratskhelia, non si potrà stare tranquilli fino all’avvenuta ufficialità.

Intanto Meret si prepara, come il resto della squadra, per il big match contro la Juventus in programma sabato prossimo dalle 18.00 al Maradona. Il Napoli vorrà tornare a non incassare gol, come successo in 13 circostanze in questo campionato. Un’arma in più per contrastare i bianconeri, che arriveranno carichi dopo la vittoria per 2-0 sul Milan arrivata con la firma di Mbangula e Weah.