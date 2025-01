Calcio Napoli Notizie – Il terribile ricordo legato ad Adeyemi, ora obiettivo concreto del Napoli di Antonio Conte

Il Napoli sta cercando il nuovo Kvaratskhelia o quantomeno il calciatore che ne prenderà le eredità: le ultime notizie di mercato attorno al mondo azzurro. Tra gli obiettivi di Giovanni Manna, ds del club partenopeo, sarebbe finito anche Karim Adeyemi.

Il primo obiettivo è chiaramente Garnacho, con il quale sono stati approfonditi tutti i temi legati all’operazione assieme al Manchester United e il suo entourage. Ma visto che il trasferimento non si sblocca ancora, il direttore sportivo azzurro vorrebbe fare un tentativo con il Borussia Dortmund. Un modo per difendersi da eventuali colpi di scena. E la formazione giallonera avrebbe già dato l’ok al trasferimento.

Adeyemi-Napoli, Manna ci prova

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano nelle ultime ore il Napoli ha aperto i dialoghi con il Borussia Dortmund per l’operazione Karim Adeyemi. Il club tedesco è disposto a cedere il cartellino del giocatore e ora servirebbe convincere il ragazzo ad accettare un trasferimento in Serie A.

L’attaccante tedesco, nato in Baviera nel 2002, ha già affrontato in passato il club azzurro. O meglio, le giovanili del club azzurro. Infatti, quando Ancelotti era allenatore del Napoli, nel difficile autunno del 2019, la Primavera allenata da Baronio era presente in Youth League. In quel girone, così come la Prima Squadra, c’era il Salisburgo. La formazione austriaca era detentrice del cartellino di un giovanissimo Adeyemi, che già si mise in mostra nel tridente d’attacco assieme a Phelipe e soprattutto Sesko.

Quel precedente da incubo in Youth League

La SSC Napoli difficilmente dimenticherà quel 23 ottobre 2019, per due ragioni. Il primo, perché il Napoli di Ancelotti batté il Salisburgo in Champions League in trasferta per 3-2, grazie ad una rete di Insigne e una doppietta di Mertens, che risposero ai due gol di un giovane e implacabile Haaland.

La seconda è legata proprio ad Adeyemi con la formazione Under del Salisburgo, poiché batté gli Azzurrini ben 7-2 all’Untersberg Arena. Un ricordo tutt’altro che felice. In quella partita di girone da dimenticare, l’attaccante tedesco si mise in mostra con un assist per Sesko, per il momentaneo 1-1 firmato all’ottavo minuto. Adeyemi, poi, uscì solo al 20′ del primo tempo a causa di un infortunio, ma con quel Salisburgo raggiunse la semifinale di Youth League.