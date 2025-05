“C’è il sì di De Laurentiis”, ora l’affare entra nel vivo: sarà il nuovo rinforzo del Napoli!

Sono ore molto calde in casa Napoli. Oltre allo Scudetto, il club azzurro starebbe lavorando anche ad un acquisto molto importante.

La stagione del Napoli prosegue alla grande, con gli azzurri che sono in testa al campionato seppur con un solo punto di vantaggio sull’Inter. La situazione non è affatto semplice, ma la società ha anche altri obiettivi su cui lavorare. Al primo posto tra questi c’è ovviamente il mercato estivo. Attraverso la prossima sessione, infatti, passeranno i piani della dirigenza e quelli del tecnico (futuro ancora incerto per Antonio Conte). Non a caso, il DS Manna starebbe portando avanti una trattativa molto importante dopo il sì arrivato da parte di Aurelio De Laurentiis.

Sì ai parametri zero: De Laurentiis cambia tutto e punta David!

In casa Napoli è nata una nuova strategia. Nel corso degli anni, il presidente Aurelio De Laurentiis è sempre apparso molto “disinteressato” ai parametri zero. Queste operazioni riguardano quei calciatori che terminano il proprio contratto con un club e sono liberi di accasarsi altrove.

Nonostante la “facilità” di tali colpi, il patron azzurro è sempre rimasto spettatore in merito a trattative simili. In realtà, però, alla Corte del Vesuvio la musica starebbe cambiando e non poco. Infatti, per convincere Antonio Conte a restare a Napoli, la dirigenza ha l’obbligo di dar vita ad un mercato estivo eccellente.

Non a caso, i nomi dei calciatori che si libereranno a zero son diversi. Oltre all’ormai tanto chiacchierato Kevin De Bruyne, c’è anche il nome di Jonathan David, il quale lascerà il Lille. Da qui, infatti, sarebbe nata la volontà di ingaggiare l’attaccante seppur la trattativa con gli agenti risulti tutt’altro che facile. Come riportato da “La Repubblica” De Laurentiis avrebbe accettato l’idea di “spingere” sui colpi a parametro zero pur di non farsi scappare le opportunità che offrirà il mercato.

David per rinforzare l’attacco del Napoli: la trattativa

Ad oggi, il nome di Jonathan David è molto vicino al Napoli. L’attaccante di proprietà del Lille (ancora per poco) è pronto al salto di qualità, motivo per il quale il club azzurro ha già offerto un ricco contratto. L’obiettivo principale è quello di anticipare la concorrenza, in modo tale da non rientrare in “possibili aste di mercato”.

Oltre a ciò, però, in casa Napoli ci sarebbe anche la volontà di costruire una squadra all’altezza nel minor tempo possibile. Infatti, l’obiettivo è quello di arrivare al ritiro di Dimaro con un gruppo già “completo”, permettendo ad Antonio Conte di lavorare con tutti i suoi ragazzi.