Parma-Napoli, c’è l’anticipazione su data e orario del match: si va verso questa decisione!

Manca sempre meno alla sfida tra Parma e Napoli che potrebbe dire moltissimo in chiave Scudetto. A tal proposito, ci sarebbe l’anticipazione su data e orario del match.

Il discorso Scudetto è completamente riaperto dopo il pareggio del Napoli contro il Genoa. Gli azzurri hanno un solo punto di vantaggio sui rivali, motivo per il quale l‘Inter ha grossa chance di riacciuffare la vetta. Il tutto, quindi, si deciderà nelle ultime due giornate dove le due compagini sfideranno rispettivamente Parma e Lazio. A tal proposito, ci sarebbe una piccola anticipazione in merito agli orari e alle date dei match.

Serie A in campo alle 20.45: il possibile calendario della 37esima giornata

Le ultime due giornate di Serie A saranno cruciali per determinare gli obiettivi della diverse compagini. Al momento, è tutto aperto: partendo dallo Scudetto, passando per la qualificazione alle coppe europee, fino ad arrivare al discorso salvezza. A tal proposito, la Lega Serie A vorrebbe garantire una sorta di contemporaneità tra i diversi match.

Come riportato da “SportMediaset” è possibile che la 37esima giornata di Serie A si giocherà domenica 18 maggio alle ore 20.45. Tale decisione non è ancora ufficiale, ma potrebbe diventarlo nelle prossime ore. Si tratterebbe, quindi, di una scelta molto importanti ai fini del discorso Scudetto e non solo.

La conferma arriverà nelle prossime ore, ma con ogni probabilità accadrà quanto appena descritto. Quindi, Napoli e Inter si sfideranno a distanza per un tricolore che potrebbe diventare storico.