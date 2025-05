Tegola enorme per Conte, stagione finita per un big: le condizioni fanno tremare il Napoli!

In casa Napoli c’è moltissima apprensione in vista delle ultime giornate di campionato. Antonio Conte potrebbe fare a meno di un calciatore.

Oltre al danno arriva anche la beffa in casa Napoli. Gli azzurri, dopo non essere andati oltre il 2-2 contro il Genoa, sono costretti a fare i conti anche con una tegola importantissima. Infatti, la stagione di un big potrebbe terminare prima del previsto dopo l’infortunio rimediato in campo. Stamane, sono giunti i primi dettagli sulle condizioni del noto calciatore.

Stagione finita per Lobotka? Ora Conte trema!

Il pareggio per 2-2 contro il Genoa non è l’unica notizia cattiva per Antonio Conte. Il tecnico azzurro ha dovuto fare i conti anche con l’ennesimo infortunio, il quale gli ha strappato via un big. Si tratta di Stanislav Lobotka che aveva rimediato un trauma distorsivo alla caviglia contro il Lecce, ma ha fatto il possibile per essere presente contro il Genoa.

In realtà, però, la sua partita è durata circa 15 minuti, con il giocatore che ha accusato nuovamente lo stesso problema ma in maniera più acuta. Come riportato da “Il Mattino” le condizioni del giocatore non lasciano sereno Antonio Conte, il quale potrebbe perdere lo slovacco fino al termine della stagione.

Ad oggi, la situazione non promette nulla di buono anche se nelle prossime ore seguiranno i dovuti esami. Intanto, però, a Castel Volturno c’è il rischio concreto che la stagione di Lobotka sia terminata in anticipo, saltando così le sfide contro Parma e Cagliari.