De Bruyne al Napoli, è arrivata la “reazione” del top player: c’è un solo ostacolo per la chiusura!

Il Napoli continua a seguire Kevin De Bruyne. Il club azzurro sarebbe pronto ad ingaggiare il campione proveniente dal Manchester City.

La stagione del Napoli non è ancora terminata, anzi è più aperta che mai. Il distacco con l’Inter è diminuito da tre ad un solo punto dopo il passo falso contro il Genoa al Maradona. Tutto ciò, non permette alla squadra e alla dirigenza di “rilassarsi” in vista delle ultime due uscite. Intanto, però, prosegue anche il lavoro del DS Manna sul mercato. Uno dei nomi più chiacchierati negli ultimi giorni è quello di Kevin De Bruyne. Quest’ultimo, non ha ancora preso una decisione che però potrebbe arrivare a breve.

De Bruyne intrigato dal Napoli: cosa manca per la chiusura

Sono giorni caldissimi in casa Napoli. Il club azzurro, oltre ad essere in piena corsa per lo Scudetto, sarebbe molto attivo anche sul mercato in entrata. Infatti, la dirigenza azzurra starebbe seguendo diversi obiettivi. Il primo nome sulla lista è quello di Kevin De Bruyne, il quale non ha bisogno di presentazioni.

Il trequartista belga lascerà il Manchester City a parametro zero, anche se l’affare non è affatto semplice. Come riportato da “La Repubblica” il Napoli si è mosso in anticipo per avere la meglio sulla concorrenza e siglare il nuovo contratto del belga. In realtà, però, la situazione continua ad essere molto delicata.

Infatti, alla base dell’operazione non c’è ancora un accordo economico. Le due parti sarebbero in contatto da tempo, ma siglare l’ingaggio del giocatore è molto complesso a causa degli stipendi percepiti dal belga in passato. Oltre alla questione contrattuale, poi, va analizzato anche il tema riguardante la scelta di vita. Non a caso, molto dipenderà dalla decisione della famiglia che starebbe analizzando le diverse opzioni a disposizione.