Mercato Napoli Ultimissime – Il mister del Manchester United ha risposto così ai rumors di mercato sulla cessione di Garnacho

Svolta sul mercato del Napoli nelle scorse ore e arrivano anche le ultimissime parole del mister del Manchester United sulla situazione legata a Garnacho.

L’attaccante argentino, nato in Spagna, è uno dei prodotti del vivaio dello United che potrebbe essere utilizzato per trarre profitto dalla cessione. La formazione britannica, infatti, ha necessità di vendere alcuni pezzi pregiati della rosa, così come per Rashford, altro giocatore cresciuto nell’Academy.

Garnacho-Napoli, l’offerta di Manna

Giovanni Manna lavora da settimane a questo colpo. Alejandro Garnacho è il primo vero obiettivo per il post Kvaratskhelia. Da quando il georgiano ha chiesto la cessione, lo staff dirigenziale azzurro ha cercato il profilo adeguato e Conte avrebbe indicato proprio l’ala del Manchester United, classe 2004. Un talento del presente e del futuro.

Il costo del cartellino di Garnacho è decisamente elevato. La richiesta dei Red Devils è superiore ai 60 milioni di euro, mentre il Napoli per ora non si sarebbe spinto oltre i 45 milioni. Ci sarebbe ancora da lavorare per limare la distanza tra domanda e offerta, mentre il giocatore avrebbe aperto alla cessione.

Sulle tracce dell’attaccante c’è anche il Chelsea, che nel frattempo guarda anche altri profili. A Manchester c’è curiosità e interesse per capire cosa farà il club e quale sarà il futuro di Alejandro. Proprio a poche ore dalla partita di Europa League contro i Rangers arriva la risposta ufficiale di Ruben Amorim.

Amorim sulla cessione di Garnacho

Titolare in FA Cup contro l’Arsenal e in campionato contro il Southampton, subentrante contro il Brighton, Garnacho si sta ritagliando un suo spazio al Manchester dopo alcune incomprensioni e decisioni difficili da digerire. Il giovane attaccante, per questa ragione, avrebbe aperto la possibilità all’addio e al Napoli.

A poco più di 24 ore dal match di Europa League valido per la settima giornata, Amorim risponde alle domande dei giornalisti in conferenza stampa e prova a mettere una pietra sopra i rumors sulla cessione di Garnacho:

“Non voglio parlare di questa cosa prima di una partita. I giocatori sono qui con noi per giocare, noi dobbiamo migliorare e vincere le partite. Oggi è importante restare concentrati sulla partita”

Abbastanza indispettito in conferenza per la domanda di mercato, l’attuale allenatore del Manchester United non ha voluto rilasciare altre dichiarazioni in merito al suo giocatore, che continua ad essere un tesserato dei Red Devils. Forse per qualche altro giorno al netto di imprevisti o colpi di scena.