Non c’è soltanto Alejandro Garnacho tra i nomi accostati al Napoli per prendere il posto di Kvaratskhelia: un altro giocatore sta spingendo per vestire l’azzurro.

E se non fosse Alejandro Garnacho l’effettivo acquisto di mercato per ottemperare alla cessione Kvara? Arrivare al giocatore argentino è complicato, considerando anche quelle che sono le richieste del Manchester United. Ad oggi il Napoli sta spingendo e continuerà a farlo in tutti i modi, magari muovendo anche qualche mossa a sorpresa (sconto sulla clausola di Osimhen?).

Al tempo stesso, però, ci sono anche altri nomi che orbitano attorno al club azzurro e che potrebbero fare al caso di Antonio Conte: detto di Federico Chiesa che secondo alcuni rappresenterebbe il piano B di Giovanni Manna, c’è un altro giocatore che starebbe spingendo per sbarcare all’ombra del Vesuvio.

Calcio Napoli ultimissime – Zhegrova spinge per l’azzurro: le ultime

Secondo quanto riportato da Sky Sport Svizzera, Edon Zhegrova starebbe spingendo per vestire la maglia del Napoli: il giocatore del Lille sarebbe stuzzicato dalla possibilità di arrivare alla corte di Antonio Conte.

“Il Napoli ha parlato anche con la dirigenza francese per vedere le condizioni che potrebbero portare alla chiusura di questa pratica… Consapevoli che Edon Zhegrova non rinnoverà il suo contratto, il Lille ha già messo una taglia sulla testa del giocatore la loro pepita kosovara… venticinque milioni“, le parole del giornalista Sacha Tavolieri.

“A 18 mesi dalla scadenza del suo contratto, Edon Zhegrova vuole approfittare delle ultime due partite di Champions League nelle prossime due settimane per convincere il Napoli che è la scelta giusta, perché le richieste finanziarie del LOSC potrebbero raffreddare rapidamente i partenopei, già pronti per accelerare su un profilo meno costoso”, continua il giornalista.