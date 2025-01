Il Napoli ha messo gli occhi su Mattia Zaccagni: pronti a scendere in campo anche i due presidenti, faccia a faccia tra Lotito e De Laurentiis.

L’asse di mercato che lega Napoli e Lazio potrebbe infiammarsi proprio nelle prossime ore. Entrambe le squadre hanno bisogno di mettere dentro dei colpi per rinforzare le rispettive rose e sperare di portare a casa un risultato positivo al termine di questa stagione.

L’obiettivo è quello di centrare un piazzamento europeo, meglio ancora se si parla di Champions League: gli azzurri al momento sono primi in classifica ed anche la parola Scudetto non sembra più rientrare in un concetto scaramantico: i tifosi napoletani ci credono.

I ragazzi di Baroni hanno cominciato al meglio questa stagione, ma al tempo stesso c’è consapevolezza nella capitale di avere qualcosa in meno rispetto ad altre rivali in termini di parco giocatori: non si parla di Scudetto, ma la Champions League resta un obiettivo nelle corde.

La sessione invernale potrebbe rappresentare un vero spartiacque per entrambe, nelle mani delle dirigenze la possibilità di mettere mano al portafoglio o magari cogliere l’occasione, nella speranza di chiudere affari che possano soddisfare entrambi gli allenatori.

Ultimissime calciomercato Napoli – ADL-Lotito, faccia a faccia per Zaccagni: sul piatto anche Ngonge

Secondo quanto riportato in queste ore da Il Mattino, il Napoli starebbe monitorando attentamente la situazione di Mattia Zaccagni. Vero che nelle scorse ore anche il direttore sportivo Fabiani ha chiarito che “non c’è nulla di vero, la squadra non va smontata”, ma è al tempo stesso vero che potrebbe esserci una svolta legata ai due presidenti.

E’ previsto, infatti, un faccia a faccia tra Lotito e De Laurentiis, che potrebbero mettere insieme i pezzi e provare a capire la fattibilità di possibile passaggio del capitano della Lazio all’ombra del Vesuvio.

“Intanto, tutto è bloccato. C’è in ballo anche il futuro di Ngonge che gioca col contagocce: se la Lazio dà l’ok, potrebbe essere inserito nella trattativa per Zaccagni che è pronta a decollare in queste ore con il faccia a faccia tra Lotito e De Laurentiis”, scrive oggi Il Mattino.

Le parti, insomma, non hanno chiuso completamente all’accordo, almeno stando a quanto raccontato in queste ore da Il Mattino: il Napoli lo inserirebbe volentieri all’interno dell’organico azzurro, andando a prendere un nome importante dopo l’addio di Khvicha Kvaratskhelia.