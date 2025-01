Notizie calcio Napoli – Zlatan Ibrahimovic sta provando a portare in rossonero un attuale obiettivo del Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli continua a monitorare i suoi obiettivi per il mese di gennaio, il calciomercato invernale dovrà dare una mano ai ragazzi di Antonio Conte ora che puntano allo scudetto. Il primo posto non è più un miraggio, gli azzurri lo stanno mantenendo e anche bene ma c’è bisogno di rinforzare la rosa vista la coperta corte. De Laurentiis non dovrà fare lo stesso errore fatto con Sarri, meglio operare ora e fare un piccolo sforzo per un bene maggiore.

Il tecnico salentino ha fatto svariate richieste, con la speranza che vengano accontentate. La priorità ad oggi c’è l’ha il difensore centrale, oltre ovviamente al sostituto numerico di Khvicha Kvaratskhelia. Qualora dovessero esserci altre cessioni ci dovranno essere necessariamente ulteriori acquisti. Servono altri calciatori alla scuderia alla quale lavora Antonio Conte.

Napoli su Lukebakio: ecco chi è la nuova idea per l’esterno

In questa finestra di mercato il Napoli ha sondato parecchi profili per il post Kvara, uno di questi è Dodi Lukebakio. Quest’ultimo ha collezionato in questa stagione 21 presenze con ben 9 reti segnate (media di un gol ogni 192 minuti di gioco). La sua presenza complessiva in campo, contando tutte le competizioni, è invece pari a 1.726 minuti.

Il calciatore può giocare sia esterno che punta, è molto duttile e su di lui è possibile che arrivino offerte da parte di altri club. Anche dall’Italia, come potrebbe succedere da Milano sponda rossonera. Il Diavolo vuole tentare lo sgarbo ai partenopei sul mercato.

Più Milan che Napoli per Lukebakio, le ultime da Sky

Il Milan è in cerca di un nuovo attaccante per gennaio. Dopo molte valutazioni per Rashford del Manchester United, ora il club rossonero è in pressing per Santiago Giménez del Feyenoord.

In giornata ci sono stati contatti, che dovrebbero proseguire anche domani. Se non si dovesse chiudere con il club olandese per l’attaccante messicano, allora si riproverà con il Siviglia per Dodi Lukebakio, attaccante accostato al Napoli in questa sessione di mercato. A riferirlo sul proprio sito, è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio. Il club in Via Aldo Rossi ha uno spasmodico bisogno di nuovi beniamini nel ciclo Conceicao, prima che sia troppo tardi.