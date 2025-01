Spunta un nome nuovo per il mercato del Napoli: un attaccante belga che attualmente è in forza nella Liga spagnola. Tutti i dettagli e le ultime sul possibile affare.

Il mercato del Napoli prosegue nell’attesa di capire chi prenderà il posto di Khvicha Kvaratskhelia nel reparto avanzato azzurro. L’addio del numero 77 georgiano ha aperto a degli scenari imprevedibili, che porteranno la squadra azzurra doversi muovere in maniera importante per regalare ad Antonio Conte un elemento in grado di mettersi subito a disposizione della squadra.

Il principale obiettivo porta il nome di Alejandro Garnacho, in uscita dal Manchester United ed elemento che rientrerebbe in maniera ideale all’interno dello scacchiere di Conte.

Ultimissime calciomercato Napoli – Spunta il nome nuovo: arriva dalla Spagna

Il nome emerso in queste ore è quello di Dodi Lukebakio, esterno sinistro belga attualmente in forza al Siviglia. A lanciare questa nuova idea per il mercato azzurro è stato Sacha Tavolieri, giornalista ed esperto di mercato.

“Dodi Lukebakio nel mirino dell’SSC Napoli! Ci sono già state discussioni con il suo entourage per esplorare la possibilità di un accordo. Felice in Spagna, l’esterno mancino vuole progredire con Antonio Conte ed è interessato al progetto dell’attuale leader del Serie A”.