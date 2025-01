Gli azzurri sono pronti a vendere un altro dei propri calciatori, Antonio Conte vede partire parecchi dei suoi.

In questo mercato di gennaio il Napoli ha comprato solo per sostituire dei giocatori che sono partiti, potrebbe doverlo fare di nuovo e anche a breve. L’ennesimo calciatore potrebbe dire addio al gruppo creato da Conte.

Avendo una sola competizione da disputare lo spazio è poco per tutti, nonostante ciò a Conte servono nuovi rinforzi ma pare che il focus attualmente sia sulle cessioni. Giacomo Raspadori potrebbe lasciare il Napoli in questa finestra di mercato invernale.

Roma e Atalanta su Raspadori, la decisione del Napoli

Giacomo Raspadori ha giocato pochissimo questa stagione ed è finito sul mercato, i partenopei sono disposti a venderlo anche nel campionato di Serie A. C’è più di una squadra sul numero 81 degli azzurri che potrebbe dunque salutare dopo uno scudetto vinto.

Stando a quanto riportato dal noto giornalista e esperto di mercato Alfredo Pedullà ci sarebbero più squadre su Raspadori. In particolare, Roma e Atalanta vorrebbero accaparrarsi le prestazioni sportive del classe 2000. L’ex Sassuolo piace ad Antonio Conte ma il leccese non riesce a sfruttarlo al meglio per caratteristiche.