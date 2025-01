Napoli-Juventus, Thiago Motta sorride: pessima notizia per Conte

Ultimissime Napoli – Juventus, Thiago Motta può sorridere: arriva una pessima notizia per Antonio Conte in vista della partita

Per le ultimissime Napoli-Juventus arrivano importanti novità in vista della partita in programma sabato prossimo alle 18 dallo stadio Maradona. Entrambe le squadre arriveranno al big match tanto atteso sulle ali dell’entusiasmo per la doppia vittoria di pochi giorni fa. Gli azzurri hanno espugnato il Gewiss Stadium di Bergamo contro l’Atalanta e sono rimasti in testa alla classifica.

I bianconeri, invece, sono ritornati alla vittoria dopo un lungo periodo di interminabili pareggi, avendo avuto la meglio sul Milan allo Stadium. La partita di sabato pomeriggio sarà uno spartiacque importantissimo per Conte e Thiago Motta. Il primo non potrà permettersi passi falsi se vorrà tenere l’Inter a distanza, mentre il secondo cerca una continuità mai trovata fin qui in stagione.

Thiago Motta sorride, Yildiz e Conceiçao recuperati per Napoli-Juventus

Proprio a pochi giorni dalla sfida del Maradona, arrivano notizie molto positive in casa Juventus. Thiago Motta, infatti, dovrebbe riuscire a fare affidamento su due dei migliori giocatori bianconeri di questa prima metà di stagione. Yildiz e Conceiçao sarebbero recuperati già per la sfida contro il Brugge di Champions League, prevista per mercoledì sera.

Il portoghese si era infortunato ad inizio mese per un problema muscolare e ha saltato le sfide contro Milan (sia in Supercoppa, che in campionato), Torino e Atalanta. Il numero 10, invece, si è fermato all’intervallo della gara con i rossoneri sabato scorso e ha subito generato grande apprensione. La possibilità di un forfait, specie di quest’ultimo, in vista della partita con il Napoli era in crescita, ma le ultime notizie sorridono a Thiago Motta.