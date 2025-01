Biglietti Napoli Juventus, scoppia il caos: “Ho pagato ma dopo 3 giorni…”

Scoppia il caos sui biglietti di Napoli Juventus: diverse le segnalazioni dei tifosi partenopei anche a tre giorni di distanza dall’acquisto dei ticket

Manca meno di una settimana dal big match tra Napoli e Juventus. I partenopei arriveranno alla sfida di sabato pomeriggio, in programma alle 18 al Maradona, con l’entusiasmo di una super vittoria in casa dell’Atalanta. Un successo che ha permesso agli azzurri di allungare momentaneamente a +6 dall’Inter, con 2 partite in meno, e a +7 proprio dalla Dea.

Anche la Juventus si presenterà a Fuorigrotta con alle spalle un successo importante. I bianconeri sono riusciti a ritrovare i 3 punti nello scontro diretto per la Champions con il Milan. Un 2-0 convincente, che ha messo in luce una delle migliori prestazioni della squadra di Thiago Motta da inizio stagione. La partita di sabato, dunque, sarà ancora più carica di entusiasmo, già di per sé alle stelle per la rivalità storica tra i due club.

Caos con i biglietti di Napoli Juventus: cosa sta succedendo ai tifosi

Come facilmente prevedibile, sono stati migliaia i tifosi che hanno subito provato ad acquistare i biglietti per la partita tra Napoli e Juventus del 25 gennaio prossimo. Il Maradona sarà senz’altro sold out, l’entusiasmo intorno alla squadra è infatti alle stelle, come dimostrato dai migliaia di sostenitori che si sono presentati fuori all’aeroporto di Capodichino nella nottata, per aspettare il rientro del pullman con i giocatori e Antonio Conte.

A quanto pare, però, non tutti i tifosi che hanno acquistato il biglietto sul sito di Ticketone saranno allo stadio. Proprio in queste ore, infatti, sono diverse le segnalazioni che stanno arrivando alla redazione di SpazioNapoli e che lamentano di problemi riscontrati con i ticket per accedere al Maradona.

Tifosi senza biglietto: ecco cosa fare

Tra le testimonianze dirette, quella di un tifoso che dopo 3 giorni dall’acquisto del biglietto, che sarebbe dovuto essere caricato regolarmente sulla sua Fidelity Card, ha ricevuto un rimborso sulla sua carta di credito. L’acquisto, dunque, è stato respinto. L’email di conferma, infatti, non è mai arrivata, nonostante la banca segnalasse l’effettiva spesa.

Un presunto problema di overbooking, che rischia di impedire a un numero significativo di tifosi di non presenziare allo stadio. Il nostro consiglio, dunque, è di controllare i vostri indirizzi email e la vostra carta di credito o poste pay con cui avete effettuato l’acquisto. Un eventuale rimborso significherebbe che non è mai stato generato un biglietto a vostro nome e che non potrete accedere allo stadio il giorno della partita. Una brutta sorpresa da evitare, prima di ritrovarsi delusi all’ingresso del Maradona.