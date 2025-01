Napoli calcio – ultimissime. Il post dell’ex Napoli insieme a Kvaratskhelia fa impazzire i tifosi: dedica in napoletano.

L’addio di Kvaratskhelia è una ferita ancora aperta per una larga fetta di tifosi del Napoli. L’oramai ex idolo e grande protagonista dell’ultimo Scudetto del 2023 ha lasciato il club per unirsi al Paris Saint-Germain. Un colpo molto duro a stagione in corso e che ha fatto molto discutere i supporters azzurri, con tanti di loro che hanno incolpato il giocatore per aver lasciato il club in un momento così delicato, con la squadra in pienissima lotta per la conquista del quarto tricolore.

Fabian Ruiz accoglie Kvara: il post in napoletano

Nel frattempo, Kvara ha già iniziato la sua nuova avventura in Francia, dove ritrova un grande ex Napoli come Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo ha condiviso per poch giorni lo spogliatoio in azzurro con lui, lasciando il club nella stessa estate (quella del 2022) che aveva portato il georgiano in azzurro.

Fabian ci ha tenuto comunque ad accoglierlo con entusiasmo con un post sul suo profilo Instagram che, sicuramente, strizza l’occhio anche ai tifosi del Napoli. Il giocator ha infatti scritto:

T stiv aspettann fratm Khvicha!

Kvara nella terra degli ex Napoli

Fabian Ruiz e Kvaratskhelia non sono gli unici ad aver fatto il viaggio da Parigi a Napoli. L’era De Laurentiis ha infatti visto prima ancora deu grandi idoli dei tifosi dire addio per trasferirsi al Paris Saint-Germain, cioè Edinson Cavani e Ezequiel Lavezzi. Il club parigino, tra l’altro, ha omaggiato questo legame con un post cpubblicato poco dopo l’annuncio ufficiale di Kvara che ricordava tutti questi quattro affari avvenuti negli anni.

Il Napoli, comunque, adesso è chiamato a lasciarsi alle spalle le lacrime per l’addio di uno dei calciatori più amati degli ultimi anni. La vittoria di Bergamo di sabato ha dato però indubbiamente una ventata d’entusiasmo tale da rimuovere dalla memoria di tutti i ricordi del passato per concentrarsi sui sogni futuri. Un’ulteriore mano potrebbe essere data dal calciomercato e dall’acquisto di un nuovo attaccante in grado di sostituire Kvara.

Gli ultimi rumors di mercato insistono nell’accostare al club azzurro Alejandro Garnacho del Manchester United, per cui, a detta di Fabrizio Romano, sarebbe sceso in campo anche Antonio Conte in persona. La trattativa non è per nulla facile viste le altissime richieste dei Red Devils, ma la società ha tanta voglia di regalare questo colpo al suo allenatore.