Ultimissime Napoli – Quando rientra Alessandro Buongiorno? Il difensore ha cerchiato la data sul calendario e ha puntato a una partita specifica

Per le ultimissime Napoli, un aggiornamento sulle condizioni di Alessandro Buongiorno. Il difensore si è infortunato in allenamento lo scorso mese di dicembre e ha saltato le ultime 5 partite contro Genoa, Venezia, Fiorentina, Verona e Atalanta. Nonostante lo scetticismo generale, Juan Jesus ha saputo sopperire egregiamente alla sua mancanza e la squadra ha incassato solamente 3 gol totali, di cui 2 solamente nel match contro i nerazzurri.

Ben 3 cleansheet, dunque, nonostante il k.o. di uno dei migliori difensori centrali del campionato, che ha mostrato un rendimento stratosferico dall’inizio della stagione. Prima dell’infortunio, infatti, Buongiorno è stato tra i calciatori del Napoli più performanti e continui, aiutando notevolmente la difesa a riottenere una solidità che è mancata durante tutta la scorsa annata.

Buongiorno, quando potrà rientrare: spunta un’ipotesi per il Napoli

Il difensore ha subito una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari a seguito di una caduta in allenamento e per questo si è dovuto fermare dallo scorso 16 dicembre. A tutti è apparsa come l’assenza più pesante che il Napoli avrebbe dovuto affrontare e invece gli azzurri sono riusciti a vincere tutte e 5 le partite senza il proprio colosso.

Merito dei suoi compagni e del lavoro fatto da Antonio Conte, che spera però di recuperarlo comunque il prima possibile. Ma come sta Buongiorno? Sul proprio sito, il Napoli non ha più comunicato alcun tipo di informazione sulle condizioni del giocatore dal 16 dicembre scorso. Impossibile, quindi, basarsi su bollettini ufficiali, ma il recupero del 25enne procede.

Buongiorno ha cerchiato sul calendario la partita di sabato prossimo, quella del 25 gennaio contro la Juventus al Maradona. Già il mese scorso era stata quella la sfida ipotizzata per rivedere in campo il giocatore, ma tutto dipenderà dai prossimi giorni di allenamento. Se il classe ’99 tornerà a correre con la squadra, allora potremo rivederlo tra i convocati e magari addirittura tra i titolari, in caso contrario bisognerà rimandare.

Il Napoli non vuole correre alcun tipo di rischio con un calciatore così importante come lui e con un infortunio così delicato. Buongiorno, infatti, potrebbe anche rientrare una settimana più tardi, domenica 2 febbraio contro la Roma all’Olimpico. Per il tipo di problema riscontrato, un mese e mezzo di stop era quanto si preventivava già dai primi controlli. Si attende, dunque, solo di rivederlo presto in campo.