Calciomercato – La trattativa per portare Danilo al Napoli è in bilico: ecco perché il trasferimento del difensore rischia di saltare

Il calciomercato del Napoli continua a tenere banco in queste ore. Arrivano importanti novità sul fronte Danilo e a riferirle è il Corriere dello Sport, che ha sottolineato come il trasferimento del difensore sia ancora fortemente in bilico. Nonostante il difensore sia a un passo dalla risoluzione del suo contratto con la Juventus, non è affatto scontato il suo approdo in maglia azzurra.

Protagonista di una stagione infelice, il brasiliano è stato scaricato dai bianconeri, che lo hanno messo fuori rosa. Nonostante la dirigenza juventina non abbia ancora acquistato un centrale di difesa, l’ormai ex capitano è finito ai margini del club per decisione di Thiago Motta e la spaccatura non è risanabile. Antonio Conte ha voluto così approfittarne per portarlo al Napoli, ma l’affare si è complicato.

Danilo, ancora a rischio il Napoli: la volontà poco chiara del difensore

A tenere banco in queste ore, sono le volontà del calciatore. Danilo, infatti, avrebbe sì aperto ai partenopei, ma la famiglia starebbe spingendo per una destinazione alternativa. A riportare maggiori dettagli, come detto, sono i colleghi del Corriere dello Sport, nell’edizione odierna del quotidiano.

“L’ex capitano della Juventus, ormai a un passo dalla risoluzione del suo contratto con il club bianconero: Conte l’aspetta a braccia aperte, ha un contratto da un anno e mezzo pronto sul tavolo, ma lui è ancora alle prese con i dubbi. La famiglia vuole tornare in Brasile e il Flamengo gli offre la possibilità di farlo. Il Napoli attende la risposta definitiva”.

La possibilità che il difensore lasci l’Europa è quindi concreta. Saranno giorni decisivi per capire cosa farà il 33enne, che ha bloccato anche il trasferimento in prestito di Rafa Marin. Intanto, Conte ha dato ampio spazio a Juan Jesus a causa dell’infortunio di Buongiorno, che potrebbe rientrare finalmente tra la prossima settimana (contro la Juventus) e quella dopo (con la Roma).

Il Napoli aspetta, continuando a guardarsi intorno. Le soluzioni alternative che si erano palesate nelle scorse settimane, però, sembrerebbero essersi tutte arenate. Da Luiz Felipe e Martinez Quarta, che hanno già cambiato maglia, a Ismajili e Kiwior che non si dovrebbero più muovere dai loro rispettivi club. Un motivo in più per sperare di riuscire a chiudere l’affare Danilo, che resta la priorità assoluta di Conte nel reparto arretrato, data la sua esperienza e duttilità.