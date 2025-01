Calcio Napoli ultimissime – Arrivano novità su Kenan Yildiz e Weston McKennie, vittime di qualche fastidio muscolare: i due saranno out per la sfida contro gli azzurri?

Il Napoli calcio chiude questa settimana molto particolare, considerando le ultimissime novità a tema mercato che hanno letteralmente scombussolato la piazza. La partenza di Khvicha Kvaratskhelia è senza dubbio un tema spinoso, in attesa di scoprire su chi punteranno gli azzurri per non far rimpiangere l’ormai ex numero 77 azzurro, ma intanto sul campo la squadra sembra non risentire in alcun modo di tali vicende. D’altronde, la prova di forza in casa dell’Atalanta è davvero imponente: tre gol e tre punti per scacciare via ogni possibile malumore, con una piazza che è letteralmente piena d’amore per una squadra sempre più prima in classifica (clicca qui per vedere le immagini della notte)

Gli azzurri arrivano nelle migliori condizioni mentali al prossimo big match di Serie A, in programma per sabato prossimo contro la Juventus. Allo stadio Diego Armando Maradona sarà tutto esaurito e l’obiettivo sarà quello di violare l’imbattibilità stagionale della squadra di Thiago Motta (l’unica squadra del campionato a non aver ancora perso in stagione, ndr). Intanto, da Torino arrivano novità in merito alle condizioni di Kenan Yildiz e Weston McKennie, usciti non al meglio dall’ultima partita contro il Milan (vinta dai bianconeri per 2-0, ndr).

Ultime news SSC Napoli, novità dall’infermeria Juve su Yildiz e McKennie

Kenan Yildiz e Weston McKennie saranno disponibili per la sfida contro il Napoli? A fare il punto della situazione è l’edizione online de La Gazzetta dello Sport, spiegando la natura dei problemi fisici accusati dai due bianconeri nelle ultime ore.

Il turco è alle prese con un fastidio muscolare all’adduttore sinistro, mentre per il centrocampista statunitense il problema al flessore. Per entrambi, però, sono escluse lesioni, motivo per cui non è da escludere che i due calciatori possano tornare arruolabili per la sfida del Diego Armando Maradona.

In salita, invece, la questione per quanto concerne il ritorno in UEFA Champions Leaguem contro il Bruges: i due, infatti, potrebbero riposare e mettere più realisticamente nel mirino la sfida contro la squadra allenata da Antonio Conte.

Ultimissime Napoli calcio: le ultime verso il big match contro la Juve

Il Napoli nelle prossime ore tornerà a Castel Volturno per preparare la prossima sfida di campionato contro la Juventus, un match sempre molto sentito dalle parti di Fuorigrotta.

È lecito aspettarsi che, salvo complicazioni nel corso dei prossimi giorni, Antonio Conte possa affidarsi a uno schieramento uguale a quello visto a Bergamo, anche se da qui a sabato la strada è ancora lunga. Di mezzo, infatti, ci saranno anche tantissime voci di calciomercato, situazione che potrebbe vedere qualche novità a stretto giro a Castel Volturno, considerando il ritorno in Italia del presidente Aurelio De Laurentiis.