Napoli Calcio Ultimissime – Conte rischia la beffa per colpa della Juventus: Giuntoli punta ad un obiettivo azzurro per gennaio

Per il Napoli calcio ultimissime arrivano ancora sul fronte calciomercato. Si tratta del tema più caldo in queste ore, non solo in casa azzurra, nonostante manchi sempre meno al fischio d’inizio della gara contro l’Atalanta. L’addio di Kvaratskhelia ha sicuramente generato un eco importante all’interno dello spogliatoio e più in generale del club, che potrebbe muoversi in entrata a gennaio per sostituire il georgiano.

Da giorni vi stiamo parlando di Alejandro Garnacho come nome in pole per vestire la maglia azzurra, ma le difficoltà nella trattativa con il Manchester United sono evidenti. Da qui il tentativo per Mattia Zaccagni, ma non solo. Il Napoli, infatti, si starebbe muovendo su più fronti per cercare di trovare il profilo giusto che possa accontentare le richieste di Conte e rendere la squadra sempre più competitiva.

Napoli, pericolo Juventus per Dorgu: Conte rischia la beffa

Tra i nomi sondati dai partenopei già da settimane, c’è ovviamente quello di Patrick Dorgu del Lecce. Terzino, ala, esterno, il calciatore rivelazione dei salentini può fare un po’ tutto ed è per questo che piace moltissimo ad Antonio Conte. Il mister lo ha persino avvicinato pubblicamente al termine della partita con il Napoli di qualche mese fa, parlandogli all’orecchio.

A tutti è sembrato un modo per palesare il suo interesse nei confronti del classe 2004, che, però, non è osservato solamente al Napoli. Secondo quanto riferito questa mattina da Tuttosport, anche la Juventus si starebbe interessando concretamente al mancino danese. Un primo sondaggio, nato dalla possibile cessione di Cambiaso al Manchester City.

Il club di Premier League potrebbe offrire fino a 65 milioni di euro per il terzino della Juve, che dovrebbe quindi correre immediatamente ai ripari. Con una cifra simile, non si può affatto escludere che i bianconeri tentino un assalto concreto al calciatore del Lecce.

La richiesta del Lecce per Dorgu: affare complesso

Così come per il Napoli, anche per la Juventus la richiesta del Lecce per Dorgu resta di 40 milioni di euro. Un affare molto complesso per delle cifre così alte nel mercato di gennaio. Difficile, infatti, che i bianconeri, proprio come gli azzurri, siano disposti a versare una somma così alta, nonostante un potenziale incasso elevato.

Più probabile, dunque, che i salentini riescano a tenersi stretti il proprio giocatore, protagonista di 3 gol e 1 assist in 21 presenze. Il suo contratto è in scadenza nel 2029 e dunque la società pugliese non corre il rischio di perderlo a cifre al ribasso o a parametro zero.

In estate, a quel punto, il Napoli farà le sue valutazioni. La concorrenza sarà tanta, Juventus compresa, con occhi aperti anche alla Premier League e in particolar modo al Chelsea.