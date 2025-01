Garnacho al Napoli, Manna detta le condizioni: avvisato lo United

Atalanta Napoli in corso: ecco le parole di Giovanni Manna nel pre-partita sugli obiettivi di mercato per sostituire Kvaratskhelia.

Al Gewiss Stadium di Bergamo sta andando in scena il big match di Serie A tra Atalanta e Napoli. Gli azzurri sono scesi in campo da primi in classifica e battere la Dea oggi varrebbe a dire fuga, almeno dalla squadra di Gasperini. Senza Kvaratskhelia e con obiettivi di mercato non ancora realizzati acquisti, per il Napoli potrebbe essere una vera e propria impresa. Nonostante ciò, si prospetta una partita molto intensa che potrà segnare le sorti del campionato. Sul mercato, Giovanni Manna ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

Manna sicuro: “Garnacho? Ci faremo trovar pronti, abbiamo anche Neres”

Il direttore sportivo del Napoli ha parlato di un obiettivo di mercato per sostituire Kvaratskhelia, appena passato al PSG. Ecco quanto affermato: “Garnacho? Stiamo facendo delle valutazioni. Alejandro è un giocatore importante, ma non è nostro. Stiamo valutando, non dobbiamo farci prendere dalla frenesia. Ma sappiamo che c’è aspettativa, vista la forza del giocatore che è andato via. Cercheremo di farci trovar pronti, ma alle condizioni del Napoli”.

Inoltre, Manna ha precisato che gli azzurri puntano forte su David Neres, vera rivelazione azzurra soprattutto negli ultimi tempi. Sull’ex Ajax, ha sottolineato: “David Neres? Non è un giocatore che scopriamo oggi, l’abbiamo preso per rinforzare la squadra con Khvicha. Può giocare sia a destra che a sinistra, sta giocando con più continuità perché sta facendo un determinato lavoro”.