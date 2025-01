Calciomercato Napoli 24 – Le ultimissime notizie sulla cessione del calciatore, acquistato solo 6 mesi fa: il club azzurro ha fatto una scelta chiara

Sono ore di attesa in casa Napoli per via di arrivi e partenze inaspettate. Mentre la formazione azzurra è prima in vetta alla classifica, diversi calciatori hanno chiesto la cessione per giocare di più. Una scelta insolita, ma che mette in condizione la società a rivedere la rosa, ormai profondamente cambiata rispetto a come ha iniziato la stagione contro l’Hellas Verona alla prima giornata di Serie A. Ecco le notizie delle ultime 24 ore in casa Napoli in merito al calciomercato.

C’è una particolare trattativa messa in piedi da Giovanni Manna, su richiesta di un calciatore. Infatti, tra i ragazzi di Conte che hanno chiesto maggior minutaggio c’è proprio Rafa Marin, colpo estivo, mai utilizzato in campionato dall’allenatore. Il difensore spagnolo ha avuto spazio solo in Coppa Italia, ma non avrebbe mostrato garanzie e non avrebbe convinto il mister. Addirittura, nelle gerarchie, figura alle spalle di Juan Jesus.

Rafa Marin saluta Napoli, ma l’obiettivo di Conte è un altro

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, il trasferimento di Rafa Marin al Villareal è praticamente cosa fatta. Mancherebbe solo l’ufficialità e tutto dipenderà dal Napoli.

Infatti, le due società hanno trovato l’accordo sul giocatore, ma Conte vuole avere la certezza di ingaggiare un difensore prima di lasciar partire l’ex Real Madrid. Una questione numerica, non solo per le convocazioni e la sicurezza di avere un centrale in panchina ora che Buongiorno è infortunato. Ma serve proprio un centrale anche in allenamento.

La formazione partenopea ha trovato un’intesa con Danilo, il quale deve liberarsi ancora dal contratto con la Juventus. Presumibilmente il via libera arriverà dopo la gara contro il Napoli al Maradona. E così, Rafa Marin potrebbe salutare presto l’Italia per un ritorno in Spagna. Ma sarà solo un trasferimento temporaneo, poiché il club azzurro ha accettato l’accordo con il Villareal a condizione che si tratti di un prestito di sei mesi, senza riscatto.

Rafa Marin al Villareal in prestito: l’obiettivo del Napoli

L’obiettivo di Conte e della dirigenza è quello di dare fiducia e minutaggio al ragazzo classe 2002, che ha disputato una buona stagione all’Alaves l’anno scorso. Visto il suo potenziale e un lungo contratto con gli azzurri, il Napoli ha deciso di mandarlo in prestito in Spagna solo per sei mesi, per poi far ritorno in estate, quando comincerà il ritiro.

In altre parole, secondo Marca, il Napoli punta fortemente su Rafa Marin per la prossima stagione. In effetti, se le cose dovessero proseguire per il verso giusto, Conte dovrà gestire una rosa più ampia su più competizioni. E a quel punto, lo spagnolo tornerà utile nelle rotazioni difensive.