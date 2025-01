Ultime calcio Napoli – Alejandro Garnacho è il nome in cima alla lista per il dopo Kvara: intanto, spuntano interessanti retroscena circa la reazione del giocatore all’interesse dei partenopei.

Le ultime novità per quanto riguarda il calcio Napoli sono dedite al mercato, con il campo che resta comunque pensiero prioritario per Antonio Conte. Lo scontro diretto contro l’Atalanta sarà sicuramente tema della conferenza stampa che si terrà quest’oggi al centro sportivo di Castel Volturno e ci sono pochi dubbi sul fatto che alcune domande saranno proprio a tema calciomercato. Non potrebbe essere altrimenti, visto che c’è in ballo l’affare che andrà a colmare il vuoto (enorme) lasciato dall’addio di Khvicha Kvaratskhelia.

Non è un mistero anche il fatto che il club capitanato dal presidente Aurelio De Laurentiis sia sulle tracce di Alejandro Garnacho, con tutte le difficoltà annesse del caso. Il Manchester United continua a sparare alto, ma la speranza da parte degli azzurri è quella di convincere il club di Premier League a ritoccare verso il basso le proprie pretese (clicca qui per i dettagli sulle cifre). Intanto, si moltiplicano le voci circa il gradimento da parte del giocatore nei confronti dell’ipotesi azzurra: a parlarne è anche l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, svelando quella che sarebbe stata la reazione da parte del giocatore all’eventualità di poter approdare all’ombra del Vesuvio.

Calciomercato SSC Napoli, Garnacho nel mirino: la reazione del giocatore

In cima alla lista del tecnico Antonio Conte per dopo Kvaratskhelia sembra esserci Alejandro Garnacho, nome che in queste ore sta trovando un riscontro positivo anche in tutta la piazza azzurra.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport svela la reazione del giocatore alle voci circa un possibile passaggio dal Manchester United alla SSC Napoli:

“Quando ha sentito la parola “Napoli” gli si sono illuminati gli occhi, del resto pur essendo nato a Madrid e cresciuto ad Arroyomolinos, una trentina di chilometri dalla Capitale, ha scelto la nazionalità argentina di mamma Patricia e beve il mate come gli ha insegnato nonna Eva quando andava a trovarla a Cordoba”.

Garnacho – Napoli: il punto della situazione

Tale reazione andrebbe dunque a confermare il fatto che Alejandro Garnacho accetterebbe di buon grado l’eventuale passaggio al Napoli. Prima, però, ci sono diversi passaggi da tenere in conto.

Tra di essi, forse quello più importante, il rilancio che il club azzurro avrebbe messo in conto per cercare di convincere il Manchester United. Ancora più fondamentale sarà la replica degli inglesi, che sparano una cifra superiore e non di poco rispetto alla prima proposta della società del presidente Aurelio De Laurentiis.