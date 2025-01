Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sulla cessione di Kvara al Paris Saint Germain.

L’addio di Khvicha Kvaratskhelia è evidentemente oggetto di discussione ormai da diverso tempo. Il giocatore è partito alla volta di Parigi, dove in queste ore svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà al Paris Saint Germain per i prossimi cinque anni.

La piazza ha mostrato in queste ore tutto il disappunto per la decisione di lasciarlo andare via nel bel mezzo di una stagione dove lo stesso Kvara è diventato un punto di riferimento anche per lo stesso Antonio Conte. Al tempo stesso, però, le dinamiche hanno preteso quello che ad oggi rappresenta un sacrificio quasi obbligato.

Antonio Conte, durante la conferenza stampa di oggi in vista del match di domani contro l’Atalanta, è stato interrogato proprio sul caso Kvara, lasciandosi andare ad un’analisi che ha preso in esame tutto l’organico azzurro.

Napoli Calcio Notizie – Conte torna su Kvara e lancia un segnale

“Noi abbiamo Comunque fatto 47 punti che secondo me, ripeto, sono frutto di grande lavoro. Oggi ci stiamo soffermando su Kvara, se andiamo ad analizzare in maniera oggettiva, questa è una squadra che rispetto all’anno scorso non ha tre giocatori. Rispetto allo Scudetto quattro, perchè ci mettiamo Kim insieme a Osimhen, Kvara e Zielinski. Ognuno di noi può dire la propria, il Napoli è più forte, esce rinforzato o indebolito”, ha detto il tecnico in conferenza.

Ed ancora, Conte ha sottolineato proprio la diversità che si sta creando tra questo Napoli e quello del Scudetto: “Pensiamo anche a Mario Rui, nell’anno dello Scudetto giocava lui… Anche Elmas, si… Tante volte si dice ‘ma c’è l’ossatura’, ma questo adesso è un altro Napoli. Con la partenza di Kvara, è un Napoli diverso rispetto a quello che ha vinto lo Scudetto, che l’anno scorso non ha avuto un buon campionato”.

L’allenatore, però, si è anche soffermato sul valore di tutta la rosa, al netto della posizione cruciale di Kvara all’interno della squadra azzurra: “Noi dobbiamo continuare a lavorare, perchè sappiamo che il lavoro ci ha portato oggi a stare lì con 47 punti, siamo la squadra che è stata più volte in resta alla classifica. Va dato merito ai ragazzi ed il lavoro che stiamo facendo, ma questo è un altro Napoli rispetto a quello di due anni fa, soprattutto adesso che è andato via un altro pezzo da novanta”.