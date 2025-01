Napoli Calcio – Ultimissime: Khvicha Kvaratskhelia via dal Napoli, ora è pronto a giocare per il Paris Saint-Germain

Le ultimissime sul trasferimento di Kvaratskhelia dal Paris Saint-Germain al Napoli: ecco le ultime notizie dal mondo del calcio.

L’attaccante georgiano, arrivato dalla Dinamo Batumi il 1 luglio del 2022, ha lasciato l’Italia la notte del 16 gennaio, come documentato anche attraverso i canali ufficiali di SpazioNapoli. Kvaratskhelia ha preso un volo privato da Napoli per Parigi, accompagnato dalla sua partner e madre del bambino. Khvicha è arrivato solo, come ricordato nel messaggio d’addio, ed è ripartito verso una nuova meta accompagnato da altre due persone importantissime della sua vita.

Il classe 2002 ha accettato un contratto da circa 8,5 milioni di euro netti a stagione. Un salto di qualità non indifferente, visto che in Serie A percepiva molto di meno ed era ancorato al primo contratto firmato con gli azzurri. Per mesi le parti hanno cercato di trovare un’intesa sul rinnovo e sull’adeguamento salariale, ma il pressing del PSG ha fatto riflettere Kvaratskhelia e il suo entourage.

Kvaratskhelia al PSG: le ultime sul trasferimento

Mancano davvero gli ultimi dettagli al passaggio ufficiale del calciatore al PSG. Kvaratskhelia è già a Parigi e ha effettuato quest’oggi le visite mediche, come raccolto dalla redazione di RCM Sport. In particolare, il giocatore avrebbe anche già superato i test fisici. In altre parole, manca solo l’annuncio del Paris Saint-Germain e il comunicato ufficiale di cessione da parte del Napoli.

Le strade con il club azzurro si separano definitivamente dopo appena due anni e mezzo. Forse pochi. Sicuramente meno di quanto era previsto all’inizio di questa stagione, quando Conte ha chiesto di non cedere il 77, perché centrale nella sua idea iniziale. Ma il mister, nonostante abbia provato a fare da mediatore tra le parti per l’adeguamento del contratto di Khvicha, non è riuscito a trattenere il ragazzo.

Al Napoli andranno circa 75 milioni di euro per la cessione di Kvaratskhelia. Cifra che verrà reinvestita in parte sul mercato, poiché Conte ha bisogno quanto prima di un sostituto all’altezza dell’attaccante georgiano. Al momento, l’eredità è stata raccolta da Neres, che con lavoro e sacrificio si è conquistato sempre più la fiducia del mister.

Intanto, i tifosi del PSG non vedono l’ora che il proprio presidente annunci il nuovo colpo. Kvaratskhelia non giocherà il prossimo di campionato contro il Lens, in programma domani 18 gennaio, ma sarà a disposizione di Luis Enrique per PSG-Reims, subito dopo la Champions League.