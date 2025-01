Calciomercato – Arriva l’annuncio sul sostituto di Kvaratskhelia, Gianluca Di Marzio ha spiazzato tutti sui social: le dichiarazioni

Per il calciomercato del Napoli giungono novità sul possibile sostituto di Khvicha Kvaratskhelia. A dare informazioni è il giornalista Gianluca Di Marzio sull’account TikTok di Sky Sport Italia. L’esperto ha scelto 3 temi caldi ai quali rispondere, tra questi, oltre quelli relativi alle operazioni in entrata dell’Inter e all’ipotesi Rashford al Milan, è stato trattato anche quello legato al colpo che potrebbe fare il Napoli dopo l’addio di Kvara.

Una trattativa per nulla semplice, dato che muoversi a gennaio è sempre più complicato rispetto all’estate. Il Napoli incasserà circa 70 milioni di euro dalla cessione del proprio numero 77, ma non ha intenzione di reinvestirli tutti per chi dovrà prendere il suo posto. In estate, il patron De Laurentiis ha pur sempre speso 150 milioni per far risorgere la squadra dopo il terribile decimo posto della stagione precedente.

Garnacho ma non solo: Gianluca Di Marzio sul calciomercato del Napoli

Il nome maggiormente discusso da giorni in orbita Napoli è sicuramente quello di Alejandro Garnacho. Il classe 2004 piace moltissimo ad Antonio Conte, che lo ha scelto come sostituto di Kvaratskhelia. L’argentino, con passaporto spagnolo, si è già convinto al trasferimento, merito anche del suo ex compagno McTominay, arrivato in azzurro proprio quest’estate.

Bisognerà, però, strappare l’accordo con il Manchester United, un’impresa per nulla semplice. I Red Devils chiederebbero circa 60 milioni di sterline, circa 70 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dal Napoli. La volontà è di abbassare l’offerta a 50 milioni di euro più bonus. Ma a sorprendere i tifosi partenopei è stato proprio Gianluca Di Marzio nel video pubblicato nella tarda serata.

“Non sono affatto escluse possibili sorprese”

Questo ha dichiarato il noto esperto di calciomercato in merito al possibile nome che prenderà il posto di Kvaratskhelia. Che il Napoli stia lavorando su qualche profilo sotto traccia? Che il nome individuato non sia quello di Garnacho o quelli di Adeyemi, Chiesa e Zhegrova? I prossimi giorni saranno cruciali per scoprirlo.