Napoli calciomercato ultimissime – Sembra stia cambiando il vento che spira da Manchester al Vesuvio: arrivano buone notizie, Conte esulta

Non ha intenzione di fermarsi e di aprire gli occhi il Napoli di Antonio Conte: le due battute d’arresto contro la Lazio di Baroni sembrano ormai ampiamente superate e anzi, da quelle sfide il Napoli ha ingranato una marcia diversa, sia per quanto riguarda i risultati raggiunti sia per lo sviluppo del gioco, decisamente salito di livello.

In questo ultimo mese Conte ha anche “allungato” la rosa, scoprendo definitivamente la carta Neres. Il brasiliano è ormai non più solo un dodicesimo uomo da far entrare quando le partite sono bloccate, ma un titolare capace di offrire una prestazione continua per tutti i 90 minuti.

Arrivati in gennaio, Conte non ha intenzione di abbassare la soglia dell’attenzione. Il tecnico è consapevole che gli impegni europei di Atalanta e Inter potrebbero dargli lo spazio sufficiente per raggiungere il vero obiettivo del tecnico ex Chelsea, ormai non così tanto celato: lo scudetto. Per farlo, l’ex CT chiede che Kvara, passato al Psg per quasi 80 milioni, venga sostituito degnamente. Il primo nome sulla lista è Alejandro Garnacho.

Napoli, cosa aspettarsi da Garnacho?

In questi giorni il sereno e azzurro cielo di Napoli è stato squarciato dal fulmine PSG, abbattutosi a suon di milioni sulla rosa di Antonio Conte e mietendo come vittima il georgiano Kvaratskhelia. Il georgiano, di fatto, è passato dal Vesuvio alla Tour Eiffel per quasi 80 milioni di euro ed un ingaggio sestuplicato. Per sostituire il talento ex Dinamo Batumi, dunque, il profilo più seguito da Manna è quello di Alejandro Garnacho, argentino classe 2004 di proprietà del Manchester United.

Durante la scorsa stagione, la prima da titolare di Garnacho in maglia Red Devils, l’argentino ha messo a referto 7 reti e 4 assist. L’arrivo dell’argentino garantirebbe velocità e imprevedibilità sulla fascia sinistra, ma anche una propensione al sacrificio maggiore di quella di Kvara.

Napoli, c’è una carta per convincere Garnacho

Al momento, la trattativa tra Napoli e Manchester United per Alejandro Garnacho è molto lontana dal dirsi chiusa, vista la richiesta degli inglesi di 70 milioni di sterline, definita folle dal club di De Laurentiis. A far ben sperare Conte e Manna, però, è la volontà del calciatore di vestire la stessa maglia del suo idolo di sempre, Diego Armando Maradona.

Napoli, c’è una carta per convincere Garnacho (lapresse)-spazionapoli.itDal canto suo, Conte lo aspetta e De Laurentiis è pronto a mettere sul piatto una cifra vicina ai 50 milioni di euro, volendo anche lasciarsi lo spazio per agire con altri colpi.