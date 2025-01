Dan Ndoye è uno dei nomi che sta orbitando attorno al Napoli, il tutto per sostituire il partente Khvicha Kvaratskhelia: i dettagli.

Che il Napoli abbia necessità di cercare un sostituto di Kvara, questo è sotto gli occhi di tutti: l’addio del talento georgiano è stato un fulmine a ciel sereno, nelle prossime ore il suo approdo al Paris Saint Germain diventerà anche ufficiale.

Antonio Conte si è arreso alla cessione del numero 77 azzurro, ma al tempo stesso sta lavorando spalla a spalla con la società per trovare un degno sostituto: il nome che sta stuzzicando la piazza in questi giorni è quello di Alejandro Garnacho, talento argentino in uscita dal Manchester United.

Il Napoli, dal canto suo, proverà a capire la fattibilità dell’operazione, senza però chiudere altre piste: quella di Karim Adeyemi del Borussia Dortmund, ad esempio, resta una valida alternativa. Ma c’è anche qualcosa che si muove all’interno dei confini italiani.

Ultimissime Calciomercato Napoli – Ndoye, la richiesta del Bologna

Secondo quanto riportato in queste ore dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli starebbe pensando anche a dei profili che già conoscono il campionato italiano, meno blasonati a livello internazionale ma più accessibili sotto il punto di vista economico.

Il profilo che incarna tutte queste caratteristiche è quello di Dan Ndoye, attraccante del Bologna per il quale Giovanni Manna avrebbe mosso i primi passi: il direttore sportivo, infatti, avrebbe aperto un canale di comunicazione per provare ad intavolare dei discorsi legati al calciatore.

La società rossoblu – si legge – per far partire l’attaccante svizzero classe 2000 vorrebbe una cifra che superi anche i 30 milioni di euro, senza contropartite tecniche: quest’ultimo aspetto è stato rimarcato proprio dal club bolognese che, dunque, lascerà partire Ndoye soltanto per un’offerta totalmente cash.