Arrivano le ultime sul futuro di Alejandro Garnacho, attaccante accostato al Napoli per sostituire il partente Khvicha Kvaratskhelia.

L’addio di Khvicha Kvaratskhelia sembra ormai essere soltanto da ufficializzare. L’attaccante georgiano ha trovato l’accordo con il Paris Saint Germain, squadra con la quale proseguirà la stagione.

Il numero 77 azzurro sarà, dunque, un nuovo giocatore alla corte di Luis Enrique, metre in casa Napoli si cercano alternative in base anche a quello che è il valore dello stesso calciatore georgiano.

E cosi in queste ore si sta facendo fortemente il nome di Alejandro Garnacho, attaccante del Manchester United che pare sia fortemente accostato proprio al Napoli in queste ore.

Mercato Napoli Ultime – Garnacho, arriva l’apertura degli agenti

L’edizione di oggi de Il Corriere dello Sport ha annunciato come gli agenti del calciatore abbiano di fatto aperto al possibile passaggio di Garnacho al Napoli, con il Manchester United che dunque dovrà avanzare le pretese giuste per permettere ad Aurelio De Laurentiis di ingaggiare il calciatore.

“L’incontro tra Manna e gli agenti di Garnacho è stato positivo, produttivo: c’è apertura, esistono i presupposti per lavorare ai fianchi dello United per trovare la formula giusta. Il Napoli puo insistere, insomma, nonostante i parametri salariali non siano esattamente contenuti (si aggirano intorno ai 4 milioni tra base fissa e bonus)”, scrive oggi il Corriere dello Sport.