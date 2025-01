Ultimissime Napoli – La ricerca per il post Kvaratskhelia continua ma per il Napoli non arrivano buone notizie: l’annuncio ufficiale cambia i piani di Manna.

La storia d’amore tra il Napoli e Khvicha Kvaratskhelia è ormai ai titoli di coda. Il club azzurro ha trovato l’accordo con il Paris Saint-Germain per la cessione del georgiano per una cifra superiore ai 70 milioni di euro e nelle prossime ore inizierà la sua nuova avventura a Parigi.

Giovanni Manna è adesso alla ricerca di un sostituto all’altezza del numero 77 e sul taccuino del Direttore Sportivo azzurro sono diversi i nomi cerchiati in rosso, tra cui quello di Edon Zhegrova. Come annunciato dal Presidente del Lille, però, il classe 1999 kosovaro non si muoverà in questa sessione di mercato.

Napoli, il presidente del Lille gela Manna: Zhegrova non si muove

Il presidente del Lille, Olivier Letang, blinda Edon Zhegrova. Il numero uno del club francese ha infatti voluto spegnere definitivamente le voci di mercato sull’esterno kosovaro, annunciando, al termine della gara contro il Marsiglia, che nessun calciatore lascerà la squadra nel corso di questa finestra di calciomercato:

La nostra posizione è molto chiara: vogliamo mantenere i nostri giocatori. Anche se alcuni sono oggetto di richieste, questo riguarda tutti i giocatori che hanno tempo di gioco e sono importanti… Edon è uno dei giocatori che contano. Fa parte di un’avventura e nessuno lascerà la nave prima della fine della stagione e quindi del mese di maggio.

Il classe 1999 è inoltre alle prese con un problema agli adduttori che lo ha tenuto ai box nel mese di dicembre. Il tecnico del Lille, Bruno Genesio, ha però annunciato che presto tornerà a disposizione e che non serviranno interventi per recuperare al cento per cento da questo problema fisico. La volontà del club è quella di riaverlo per le ultime due cruciali gare del girone di Champions League, con il sogno che rimane una clamorosa qualificazione diretta agli ottavi di finale. Scartata l’ipotesi Zhegrova, in casa Napoli continua la ricerca del post Kvaratskhelia.

Napoli, niente Zhegrova: tutte le alternative per il post Kvara

Il nome in cima alla lista delle preferenze continua ad essere quello di Alejandro Garnacho. I contatti con il Manchester United per il classe 2004 argentino continueranno nei prossimi giorni, con i Red Devils che davanti ad un’offerta importante aprirebbero alla cessione per fare cassa.

Occhi puntati anche su Timo Werner del Tottenham e Karim Adeyemi del Borussia Dortmund, profili che piacciono ad Antonio Conte. Da non escludere anche la pista che porterebbe al ritorno in Italia di Federico Chiesa, ai margini della rosa al Liverpool e alla ricerca di riscatto.