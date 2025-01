Calciomercato – Dopo le voci circolate nel corso delle ultime settimane arriva la decisione di un giocatore del Napoli

Il mercato del Napoli è pronto ad infiammarsi. Archiviata la cessione di Khvicha Kvaratskhelia, promesso sposo del Paris Saint-Germain per una cifra complessiva superiore ai 70 milioni di euro, il club azzurro è alla ricerca del sostituto del talento georgiano. Il nome in cima alla lista di Giovanni Manna è quello di Alejandro Garnacho, argentino classe 2004 del Manchester United.

Il sostituto di Kvaratskhelia non è l’unico tema del mercato azzurro. Anche per quanto riguarda il reparto difensivo arriveranno presto aggiornamenti, con Danilo pronto a liberarsi dalla Juventus che potrebbe presto firmare con il Napoli. Non servirà invece un nuovo laterale sinistro, con Leonardo Spinazzola che avrebbe deciso di proseguire la sua avventura sotto la guida di Antonio Conte.

Napoli, cambia il futuro di Spinazzola: l’avventura in azzurro continua

Leonardo Spinazzola resterà al Napoli. Secondo quanto raccontato da Il Mattino, infatti, il laterale italiano avrebbe infatti deciso di proseguire la sua avventura in azzurro, convinto di potersi ritagliare nel corso dei prossimi mesi maggiore spazio. Nel corso delle ultime settimane erano aumentate le voci riguardanti un suo possibile addio già in questa sessione di mercato ma il minutaggio avuto nelle ultime uscite avrebbero fatto cambiare idea all’ex Roma.

Negli scorsi giorni a parlare del futuro di Spinazzola ci aveva pensato l’agente del calciatore, Davide Lippi, che aveva sottolineato la fiducia nel progetto targato Antonio Conte: “Leonardo non ha mai messo in discussione il fatto di restare a Napoli. Quando un giocatore importante come lui trova meno spazio, è normale che non sia contento e che si alimentino voci di mercato. Tuttavia, il suo legame con il Napoli rimane forte. Il mister lo sta utilizzando, si sente di nuovo partecipe del progetto, poi il nostro lavoro lo facciamo fino al primo febbraio“.

Spinazzola-Napoli, il matrimonio continua: i numeri stagionali

Arrivato a parametro zero in estate, Spinazzola ha firmato con il Napoli un contratto fino a giugno 2026. In questa prima parte di stagione, il laterale ex Roma non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista nello scacchiere di Antonio Conte, collezionando solamente sei presenze da titolare in Serie A in questa stagione (tredici totali in tutte le competizioni).

Nelle ultime due uscite, complici i problemi fisici di Kvaratskhelia e Olivera, il classe 1993 è sceso in campo dal primo minuto contro Fiorentina e Verona, sfornando prestazioni di livello e affidabilità. Conte crede fortemente su Spinazzola e potrà continuare a contare su un’arma importante sulla corsia mancina.