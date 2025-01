Ultime Calcio Napoli – Il mercato del Napoli sta prendendo una piega del tutto diversa. Dopo Kvaratskhelia, un altro azzurro può lasciare il club.

La sessione invernale di calciomercato vede il Napoli come protagonista. Il club azzurro, però, non starebbe lavorando solo agli acquisti ma anche alle cessioni. Non a caso, dopo l’addio lampo di Khvicha Kvaratskhelia, la società potrebbe perdere un altro pezzo importante. Infatti, sarebbe emersa l’ennesima situazione da monitorare con moltissima attenzione in vista dei prossimi giorni.

Futuro in bilico per Raspadori: la volontà del calciatore

La storia d’amore tra Giacomo Raspadori e il Napoli potrebbe finire da un momento all’altro. Da tempo si parla di una possibile cessione, ma poi la rete contro il Venezia ha cambiato radicalmente la situazione. Ciò nonostante, però, il giocatore continua ad essere poco utilizzato da Antonio Conte, motivo per il quale il protagonista stesso starebbe pensando all‘addio.

Come riportato da Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, il gol decisivo contro il Venezia non avrebbe “risolto” tutti i problemi. Ad oggi, Giacomo Raspadori non sarebbe affatto felice della stagione in corso, motivo per il quale non è da escludere l’addio nel mercato di gennaio.

Come già sottolineato da Antonio Conte, l’ex Sassuolo è intoccabile ma in questa senso potrebbe essere decisiva proprio la volontà del giocatore. Quest’ultimo, sarebbe disposto ad attuare una sorta di braccio di ferro con il club pur di approdare altrove. La situazione è molto delicata, motivo per il quale sarà molto importante seguire ogni aggiornamento in questione.