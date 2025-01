Colpo di scena Garnacho, c’è la risposta dello United: Napoli spiazzato

Acquisti Napoli – In casa azzurra, in attesa dell’annuncio ufficiale del passaggio di Kvaratskhelia al PSG, ci sono delle novità su Garnacho.

Del passaggio di Khvicha Kvaratskhelia al PSG, di fatto, si attende solo l’annuncio ufficiale. Tutte le parti in questione di questa trattativa si sono accordate sui vari dettagli.

Al Napoli di Aurelio De Laurentiis, dunque, andranno circa 75 milioni di euro, i quali saranno investiti sicuramente per cercare il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia. Tra i nomi più caldi per prendere il posto del georgiano bisogna sicuramente inserire quello di Alejandro Garnacho. Proprio su quest’ultimo bisogna segnalare un importante aggiornamento.

Calciomercato Napoli, il Manchester United chiede 75 milioni per Garnacho: c’è pessimismo tra i partenopei

Secondo quanto riportato da ‘Rai Sport’, infatti, il Napoli non è fiducioso nel riuscire a chiudere per il calciatore georgiano. La ‘colpa’ è del Manchester United, visto che chiede la bellezza di 75 milioni di euro per cedere a titolo definitivo le prestazioni di Garnacho.

Il Napoli, di fatto, non ritiene congrua questa richiesta del Manchester United. Tra i dirigenti partenopei, dunque, filtra del pessimismo nella trattativa per comprare il calciatore georgiano. Proprio per questo motivo, il club campano sta vagliando diverse alternative come Ndoye del Bologna e Federico Chiesa del Liverpool.