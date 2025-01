Ultime Napoli calcio – Nel post pubblicato dalla società azzurra c’è Marek Hamsik: immediata la reazione da parte dei tifosi di fede partenopea, che portano sempre nel cuore l’ex capitano.

Sono momenti sicuramente complicati per il Napoli e per i suoi tifosi, almeno da un punto di vista prettamente sentimentale. Dire addio a un beniamino come Khvicha Kvaratskhelia, in maniera anche sorprendente, è un vero e proprio colpo al cuore, ma la situazione è arrivata ormai al capolinea, con il club azzurro e il Paris Saint Germain che hanno da poco chiuso l’accordo per il trasferimento del numero 77 in Francia (clicca qui per tutti i dettagli in merito).

L’imperativo, però, è guardare avanti, soprattutto perché il primo posto in classifica è un punto di ripartenza post Kvara molto confortante, con Antonio Conte che è figura ormai imprescindibile per il presente e per il futuro del club. Kvaratskhelia, da oggi in poi, farà parte di un passato glorioso, restando nel cuore dei tifosi che mai lo dimenticheranno. Come spesso accade per tutti quei calciatori che hanno legato in maniera forte con tutta la città e che hanno detto poi addio, seppur per ragioni diverse. Anche Marek Hamsik andò via a stagione in corso per abbracciare la sua esperienza in Cina, ma lo slovacco è senza dubbio uno dei simboli a cui i tifosi sono più affezionati.

Calcio Napoli, le ultime immagini sui social infiammano i tifosi: c’entra Hamsik

Marek Hamsik è uno dei grandi ex a cui i tifosi del Napoli sono molto grati: i suoi numeri in maglia azzurra, molti di essi anche con la fascia al braccio di capitano, sono eloquenti e lo rendono una vera e propria leggenda della storia del club partenopeo.

Da tempo, non a caso, si parla di un possibile ritorno a Napoli dell’ex centrocampista della Nazionale slovacca, ovviamente nelle vesti di dirigente o ruoli affini. Era stato vicino quando gli azzurri puntarono, nella scorsa stagione, sul tecnico Francesco Calzona, che cercò di convincere Hamsik a entrare nel suo staff. Nulla di fatto fino a ora, con il possibile scenario che comunque continua a far sognare i tifosi.

Intanto, la SSC Napoli ha pubblicato su X un post inerente a FC25 (videogioco con cui il club ha stretto una partnership negli scorsi mesi), che vede protagonista proprio Marek Hamsik. Di seguito, le immagini in questioni:

Marekiaro è nel gioco insieme al nostro iconico kit 15/16 Ottienilo ora su #FC25! @easportsfcit @EASPORTSFC pic.twitter.com/t7iv6bg2uD — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 14, 2025

Napoli calcio, Hamsik sempre nel cuore dei tifosi

Inutile anche sottolineare che il post in questione, che ritrae Marek Hamsik in gioco con la divisa del Napoli, ha sollevato l’entusiasmo da parte dei tifosi di fede partenopea.

Lo slovacco sarà sempre nel cuore dei sostenitore del Napoli, che sperano sempre in un suo ritorno. Senza dubbio, il suo attaccamento alla città e alla squadra potrebbero venir comodo, anche se fino a ora non si è mai presentato uno scenario realmente concreto. Il sogno, però, resta, perché Marek Hamsik è una figura fin troppo importante per la storia della società azzurra e dei suoi tifosi.