Calciomercato Napoli ultimissime – Ci sono novità in merito a un possibile addio in prestito al club azzurro: tentativo in prestito da parte di una squadra di Serie A per l’azzurro.

Ore molto calde, le ultimissime, per quanto riguarda il calciomercato del Napoli, che ha subito lo shock dell’addio praticamente dato per certo di Khvicha Kvaratskhelia. Nella giornata di lunedì ci sono stati nuovi colloqui tra il club azzurro e il Paris Saint Germain, che ora sembra aver messo la freccia per assicurarsi le prestazioni del fuoriclasse georgiano (clicca qui per tutti i dettagli).

L’ex Dinamo Batumi potrebbe non essere l’unico nome in uscita per l’attacco: tra le varie voci, si parla anche di un possibile addio di Cyril Ngonge. In queste ore, diversi club ci stanno provando per prendere il calciatore belga, magari a titolo temporaneo. Oltre il Bologna, un’altra società del campionato italiano si è fatta prepotentemente avanti: un’operazione, quest’ultima, che potrebbe andare in porto però in una fase successiva del mercato di gennaio, che è stravolto completamente dall’addio di Kvara verso il PSG.

Ultime mercato Napoli, il Verona ci prova per il ritorno di Ngonge

L’Hellas Verona, dopo la sconfitta per 2-0 nella sfida di domenica contro gli azzurri, vuole fare sul serio per il ritorno di Cyril Ngonge, calciatore prelevato dalla SSC Napoli appena un anno fa.

A fare il punto della situazione è il giornalista esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, che a tal riguardo scrive