Notizie Calcio Napoli – Sono ore caldissime per il futuro di Khvicha Kvaratskhelia. Sono emersi novità importanti sul calciatore azzurro.

Il Napoli è molto attivo sul calciomercato in entrata, ma negli ultimi giorni una possibile offerta ha cambiato tutto. Infatti, dalla scorsa settimana si parla del possibile addio di Khvicha Kvaratskhelia, ormai sempre più vicino al PSG. La società francese, da diverso tempo segue il giocatore, motivo per il quale sarebbe pronta ad assecondare le richieste del club partenopeo. Quest’ultimo, potrebbe mettere a segno una delle cessioni più onerose di sempre nel mercato di gennaio e non solo.

Kvara al PSG: la trattativa è ai dettagli

Sembrava una storia infinita, ma anche questa volta il calciomercato ha sorpreso tutti. Khvicha Kvaratskhelia lascerà il Napoli e non lo farà dalla porta principale. Il talento azzurro, arrivo nell’anno dello Scudetto ha prima sorpreso e poi deluso tutti, visto l’attuale stato d’animo dei tifosi partenopei. Quest’ultimi, si apprestano a perdere l’ennesimo protagonista dello storico successo ottenuto nel 2023.

Come già detto, il calciomercato è spesso imprevedibile, motivo per il quale la cessione del georgiano è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Prima l’accostamento, poi l’offerta e infine l’accordo (ormai ad un passo) con il Napoli. Sì, perché in fondo rifiutare cifre davvero importanti risulta impossibile.

Come riportato da “Il Corriere dello Sport” il PSG assicurerà al Napoli una somma di denaro molto importante: non meno di 80 milioni di euro. Si tratta, quindi, dell’ennesima cessione da record da parte del presidente Aurelio De Laurentiis. Al momento, l’operazione con i parigini è ai dettagli, motivo per il quale nei prossimi giorni il tutto verrà concluso. Quindi, è cominciata ufficialmente la settimana che porterà al grande addio di Khvicha Kvaratskhelia.

Kvara a Parigi, Skriniar a Napoli: le ultime sulla contropartita

L’affare tra PSG e Napoli non si concluderà solo con un grosso investimento da parte dei parigini. Infatti, secondo il giornale, si starebbe lavorando anche all’inserimento di una contropartita tecnica nell’operazione. Il nome in pole è certamente quello di Milan Skriniar, ormai ai margini del progetto e volenteroso di approdare nuovamente in Serie A.

Con ogni probabilità, il giocatore approderà in Campania per mettersi agli ordini di Antonio Conte. Quasi sicuramente, si tratterà di un prestito fino al termine della stagione che però permetterà al Napoli di avere una pedina chiave in difesa. L’attuale allenatore azzurro ha già lavorato con il difensore ai tempi dell’Inter, motivo per il quale stravede per le sue qualità.

Tutto sommato, quindi, le cifre e le modalità legate alla cessione di Khvicha Kvaratskhelia assicureranno al Napoli introiti importanti e non solo. Nelle prossime ore, tra la malinconia generale, si concluderà una delle storie più intense degli ultimi anni, una di quelle destinate a restare negli almanacchi.