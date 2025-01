Ultimissime Calcio Napoli – Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato dichiarazioni importanti nel postpartita della sfida contro l’Hellas Verona.

Altra giornata, altra vittoria per il Napoli che è sempre più la capolista della Serie A. Il successo contro l’Hellas Verona è molto importante ai fini della classifica, ma non solo. Infatti, in una settimana così “complessa”, i calciatori son stati molto bravi a reagire ottenendo così l’ennesimo successo. A tal proposito, Giovanni Di Lorenzo ha analizzato diversi temi molto importanti legati alla squadra e non solo.

Di Lorenzo: “Atalanta? Vogliamo fare la nostra partita e confrontarci”

Al termine di Napoli-Verona il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo è intervenuto in esclusiva ai microfoni di CRC, radio partner della SSC Napoli. Di seguito le parole del calciatore azzurro.

“In questi mesi la squadra è cresciuta tanto e ci siamo meritati di essere lì in alto: nessuno ci ha regalato niente. Sappiamo che il campionato è ancora lungo, ma siamo contenti per noi e per i tifosi”. Sul gol: “Mi dispiace che non mi è stato assegnato il gol, però resta la bella giocata insieme a Romelu. Stiamo lavorando tanto in questi mesi sullo scambiarci le posizioni all’interno del campo per non dare punti di riferimento agli avversari”.

Naturalmente, Giovanni Di Lorenzo ha commentato anche i prossimi impegni del Napoli. Non a caso, il capitano azzurro ha analizzato il prossimo match contro l’Atalanta. Di seguito le sue parole”.

“Sarà una partita difficile, con una squadra importante che sta facendo bene All’andata è stata una sconfitta brutta per noi, ma andiamo lì con la voglia di confrontarci con loro e di fare la nostra partita”.

Di Lorenzo elogia Conte: le sue parole

“Mister Conte è importante per me e per tutti. Lavoriamo davvero tanto durante la settimana ed i sacrifici che facciamo, la domenica vengono ripagati. Il mister ci spinge ogni giorno a dare il massimo, a cercare di crescere e di essere più forti del giorno precedente. Sicuramente ha un ruolo importante per tutti noi”.

Infine, il capitano del Napoli ha ricordato ancora una volta il piccolo Daniele. Di seguito il pensiero dell’azzurro nei confronti del tifoso scomparso pochi giorni fa.