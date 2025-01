Calciomercato Napoli Ultimissime – Il club azzurro si prepara a piazzare un colpo di mercato dopo l’addio (ormai probabile) di Khvicha Kvaratskhelia.

Sono ore molto calde per il Napoli e non solo. Ancora una volta, il mercato invernale ha regalato grosse sorprese al calcio italiano e non solo. Infatti, nei prossimi giorni, il club azzurro metterà a segno una delle cessioni più importanti di sempre. La cifra è sicuramente molto importante, ma inevitabilmente Antonio Conte perderà qualcosa sul piano tecnico-tattico. Da qui, nasce infatti la volontà del DS Manna di piazzare un nuovo grande colpo in attacco.

L’obiettivo del Napoli è Garnacho: lo United apre alla cessione

Il Napoli è pronto a salutare Khvicha Kvaratskhelia nelle prossime ore. Il talento georgiano lascerà la città tra la delusione generale, la quale però non gli impedirà di approdare in Francia, precisamente a Parigi. L’operazione è già ai dettagli, motivo per il quale il club azzurro si è già fiondato sul mercato in entrata. Da oggi, nasce infatti un importante interrogativo: chi sarò il sostituto in attacco? Il DS Manna starebbe già lavorano proprio a tale quesito.

L’addio “improvviso” di Kvaratskhelia costringe il Napoli a dover intervenire sul mercato. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” ci sarebbero diversi nomi sul taccuino di Manna, il quale starebbe studiando la soluzione migliore. Negli ultimi giorni, si è parlato a lungo di Federico Chiesa, Edon Zhegrova e non solo. In realtà, però, la richiesta di Antonio Conte sarebbe una ed anche molto precisa: Alejandro Garnacho.

L’argentino classe 2004 è il sogno del tecnico azzurro. Quest’ultimo stravede per le sue qualità, motivo per il quale proverà ad incidere sulla trattativa. D’altra parte, il Manchester United è “costretto” a cedere pedine importanti per rispettare il Fair Play Finanziario, quindi l’argentino non è intoccabile. La prima valutazione dei Red Evils è stata decisamente alta: 70 milioni di euro per il prezzo del cartellino. Tale affare, però, potrebbe concludersi a cifre nettamente più basse.

Garnacho al Napoli: i numeri dell’argentino

Le qualità di Alejandro Garnacho sono ormai note. Argentino, classe 2004 e con una grande dote tecnica. Cresciuto nell’Academy dello United non è mai stato in bilico, ma in queste ore non è più intoccabile. Il calciatore sarebbe l’erede di Kvaratskhelia al Napoli, motivo per il quale sarebbe un rinforzo di assoluta importanza.

Nella stagione in corso, tra le difficoltà generali del Manchester United ha collezionato 19 presenze in Premier League con 3 gol e 1 assist al passivo. Durante la sua breve carriera si è distinto per la duttilità intravista nel reparto offensivo. Infatti, Garnacho è in grado di ricoprire entrambe le fasce, ma può agire anche dietro la punta.

Un possibile approdo al Napoli garantirebbe un rimpiazzo di altissimo livello a Khvicha Kvaratskhelia. Il prezzo fissato dallo United è molto alto, ma una possibile opera di mediazione potrebbe permettere al DS Manna di piazzare un colpo importantissimo per l’immediato presente ed anche per il futuro prossimo.