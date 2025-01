Napoli calcio ultimissime – Tiene banco inesorabilmente il futuro di Khvicha Kvaratskhelia: il georgiano sembra essere destinato all’addio. Il post sui social sembra in qualche modo confermarlo.

Nel modo più clamoroso e imprevedibile possibile, Khvicha Kvaratskhelia è pronto a dire addio a una piazza che lo ha idolatrato per più di due anni. Le ultimissime notizie su quello che potrebbe essere un vero e proprio colpo di scena per il Napoli calcio parlano di un affare sempre più vicino alla conclusione tra la società capitanata dal presidente Aurelio De Laurentiis e il Paris Saint Germain. Stando a quanto si è appreso in queste ore dal giornalista Fabrizio Romano, le due squadre sono sempre più vicine a trovare un accordo che possa portare alla fumata bianca (clicca qui per tutti i dettagli della notizia).

Uno scenario davvero inaspettato almeno fino a qualche giorno fa, almeno fino a quando non è poi arrivata la conferma da parte di Antonio Conte, con l’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana che ha parlato apertamente di richiesta di cessione. Nel frattempo, maturano anche le possibile idee in merito a un’eventuale successione del numero 77, che però pare aver messo nel mirino la sua nuova avventura al di fuori del Napoli. D’altronde, in serata è apparso un post sul profilo personale del fratello di Khvicha Kvaratskhelia, Nika, che sembra essere una sorta di addio a una piazza che, in ogni caso, ha davvero dato tanto al campione georgiano e viceversa.

Ultimissime news Calcio Napoli, il post del fratello di Kvara “insospettisce”: avete visto?

Arrivano sempre più conferme: Khvicha Kvaratskhelia è a un passo dal divenire un nuovo giocatore del Paris Saint Germain, lasciando il Napoli come uno dei simboli della vittoria del terzo Scudetto della storia azzurra.

In epoca social, i possibili indizi viaggiano anche sui vari profili in giro per il network. Nella fattispecie, fa sicuramente insospettire la foto pubblicata dal fratello di Khvicha Kvaratskhelia, Nika, in serata. Quest’ultimo ha ripescato una foto risalente alla festa Scudetto del 4 giugno 2023, avvenuta dopo l’ultima giornata di campionato dell’annata in questione dopo Napoli – Sampdoria. Nello scatto appaiono sia il numero 77 che sua moglie (all’epoca fidanza, ndr) Nitsa.

Non mancano alcuni commenti da parte di tifosi azzurri, che evidentemente hanno interpretato tale gesto come addio alla piazza azzurra, in attesa che l’attesa partenopea e il Paris Saint Germain perfezionino l’accordo per il suo trasferimento.

News SSC Napoli, il punto sulla cessione di Kvaratskhelia

Nelle prossime ore sono attese ulteriori novità in merito all’addio di Khvicha Kvaratskhelia, che ha chiesto alla SSC Napoli di essere ceduto e che ha trovato un accordo con il Paris Saint Germain.

In giornata è andato in scena l’incontro tra le due compagini: l’accordo si è avvicinato, ma evidentemente non è totale. Servirà ancora qualche dettaglio, con ogni probabilità, prima di mettere a punto l’iter burocratico per la cessione definitiva.

Intanto, impazzano già i primi nomi per la sostituzione: il nome più gradito ad Antonio Conte sembra essere quello di Garnacho, calciatore per cui il Manchester United sembra aver lasciato uno spiraglio aperto alla sua cessione, alle condizioni ritenute congrue dallo stesso club di Premier League.