Calciomercato Napoli 24 – Gli azzurri proseguono nelle trattative per rinforzare la rosa: nel mirino un centrocampista che ha vinto la Champions a 19 anni

Impossibile fermarlo, il calciomercato Napoli 24 ore su 24 è attivissimo. In questo mese di gennaio, ma non solo, la dirigenza partenopea sta lavorando per rinforzare la squadra a disposizione di Antonio Conte. Era stato fatto anche in estate, mettendo a disposizione del tecnico leccese un gruppo solido, che potesse competere ampiamente per i piani alti della classifica di Serie A.

Così è stato fin qui, con gli azzurri che sono primi dopo 20 giornate disputate, in attesa di scoprire cosa farà l’Inter nei due recuperi contro Bologna e Fiorentina. Il primo dei due, in programma questa settimana, ci dirà se i nerazzurri si porteranno a -1 dal Napoli oppure no. Un’eventuale doppia vittoria proietterebbe Inzaghi a +2, un distacco non irrecuperabile con uno scontro diretto ancora da giocare e 18 partite rimanenti.

Calciomercato Napoli, idea Anjorin: vinse la Champions al Chelsea

Per rimanere sempre sulla cresta dell’onda, la dirigenza del Napoli sta lavorando sul calciomercato. Le notizie più calde, ovviamente, riguardano Kvaratskhelia e il suo trasferimento al PSG, con Garnacho come sostituto. Subito dietro, spazio al difensore centrale, con Danilo e Skriniar i più chiacchierati in queste ore. Ma il d.s. Giovanni Manna, si guarda intorno ad ampio raggio con i suoi collaboratori.

La dirigenza azzurra avrebbe già puntato il proprio sguardo, in vista dell’estate, su un talento classe 2001 che piace ad Antonio Conte. Stiamo parlando di Tino Anjorin dell’Empoli, protagonista fin qui di una buonissima stagione. Sono 15 le presenze accumulate fin qui in stagione, con 3 assist. Tanta l’esperienza del trequartista, che ha un trascorso vincente nel Chelsea.

A soli 19 anni, nella stagione 2020/21, era stato chiamato in prima squadra, con i Blues che vinsero la Champions League. Giocò anche una partita in quell’edizione, respirando l’aria di uno spogliatoio vincente. Seppur non da protagonista, nessuno potrà toglierla dal suo palmares, aumentando un’esperienza che ha attirato il Napoli. I discorsi riprenderanno in estate con l’Empoli, quando anche Fazzini, in caso di mancata cessione a gennaio, verrà ridiscusso.