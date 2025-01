Calcio Napoli notizie – Arriva una notizia dell’ultim’ora dal giornalista esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, in merito alle sorti di Danilo, difensore vicino al club azzurro.

Il calciomercato, spesso, è fatto di occasioni. Soprattutto quello di gennaio, finestra in cui i trasferimenti sono sicuramente minori rispetto alla sessione estiva e in cui i club si muovono unicamente per risolvere le eventuali problematiche in termini di organico. A tal proposito, il Napoli calcio da tempo monitora un colpo per la difesa e le notizie delle ultime settimane hanno dipinto uno scenario per cui Giovanni Manna, direttore dell’area sportiva del club partenopeo, è a caccia proprio di quell’occasione giusta, nella formula e nelle condizioni economiche, da regalare ad Antonio Conte.

Tale identikit, non è un mistero, corrisponde a Danilo: il difensore brasiliano è da tempo il nome accostato agli azzurri per rinforzare il reparto arretrato degli azzurri, che in queste settimane sta facendo anche a meno di Alessandro Buongiorno. La speranza da parte degli azzurri è di recuperarlo nel match contro la Juventus, club da cui potrebbe arrivare, per l’appunto, il tanto desiderato rinforzo per la difesa. Arrivano, a tal proposito, novità in merito alla situazione contrattuale tra il brasiliano e la Vecchia Signora: la notizia lanciata in questi minuti dal giornalista Gianluca Di Marzio potrebbe essere un vero e proprio assist per la società capitanata da Aurelio De Laurentiis, che attende novità anche sul fronte Kvara.

Calciomercato Napoli, ultim’ora su Danilo: “Risoluzione vicina”

Danilo si avvicina alla risoluzione contrattuale con la Juventus, scenario che automaticamente avvicinerebbe sempre di più l’ex City e Real Madrid al Napoli di Antonio Conte.

A svelarlo è il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, che ha svelato come le parti in questioni siano a un passo dall’accordo che libererebbe il giocatore, che pare avere un accordo quantomeno di massima con la SSC Napoli. Di seguito, quanto riportato dalla medesima fonte a tal riguardo:

“Danilo si allontana dalla Juventus. Il club bianconero è vicino a trovare l’accordo per la risoluzione del contratto dell’ormai ex capitano, che nei prossimi giorni potrebbe quindi lasciare ufficialmente la squadra. Segue molto attentamente il Napoli, che ha confermato all’entourage del giocatore che non appena sarà ufficiale la risoluzione prenderà il difensore”.

Ultime notizie SSC Napoli, Danilo si avvicina

Danilo sempre più vicino al Napoli. La notizia si fa sempre più concreta dopo che il giornalista Gianluca Di Marzio ha svelato che il difensore capitano della Nazionale brasiliana e la Juventus sono vicine alla risoluzione del vincolo contrattuale ora in essere.

La strategia del Napoli è stata fin da subito chiara: quella di attendere che l’ex Real Madrid e Manchester City si liberi dalla società bianconera per poi procedere l’acquisto. La conferma, ora, arriva anche da Gianluca Di Marzio, la cui rivelazione fa sicuramente piacere a tutti quei tifosi che attendono con ansia il rinforzo in difesa.

