Acquisti Napoli – Il club azzurro tiene d’occhio una golosa occasione di calciomercato: la Roma sembra nettamente avanti, ma c’è chi non dà per spacciata la società di De Laurentiis.

Attendendo novità sul fronte Kvara, per cui si profilano ore decisive per il suo eventuale passaggio al Paris Saint Germain, prendono corpo tante ipotesi di mercato per quanto concerne la campagna acquisti della SSC Napoli. È chiaro che li destino legato all’ex Dinamo Batumi monopolizza l’attenzione attorno alla società azzurra, ma il club è al lavoro per cercare di rinforzarsi ulteriormente. A gennaio è sempre complicato, anche se il budget che sarebbe in arrivo dalla Francia per l’addio di Kvara potrebbe essere un tesoretto importante per dare una svolta, anche immediata.

Il tutto, con un occhio anche a giugno: spesso, il mercato di gennaio è una sorta di preparazione anche a quello estivo, soprattutto quando si parla di calciatori potenzialmente liberi a parametro zero a giugno. Per Danilo, c’è la possibilità di anticipare tutto già a gennaio (qui per leggere tutti i dettagli), mentre Giovanni Manna tiene d’occhio sicuramente altre situazioni in vista del termine della stagione in corso. Dall’Olanda parlano di un presunto interesse degli azzurri per un calciatore che in questi minuti sembra essere più vicino alla Roma che ad altri club. Resta, ovviamente, lo scenario per cui tutto è possibile fino a cui non ci sono le varie firme sui contratti.

News SSC Napoli, sorpresa dall’Olanda: Rensch nella lista acquisti degli azzurri?

Il Napoli tiene d’occhio le varie occasioni di mercato, tra cui quelle potenzialmente disponibili a parametro zero. A tal proposito, un nome che si è fatto è quello di Devyne Rensch, calciatore il cui contratto con l‘Ajax (club proprietario del suo cartellino, ndr) è in scadenza nel prossimo giugno.

A parlarne è l’autorevole quotidiano olandese, de Telegraaf, secondo cui il Napoli sarebbe alla finestra, anche se la Roma è in pressing per portarlo, anche subito, nella Capitale. Fino a quando il tutto non è definito – visto che, sempre dall’Olanda, parlano di una prima offerta rifiutata da parte del club giallorosso -, l’attenzione va posta ugualmente, anche se appare evidente l’attuale vantaggio dei capitolini.

Così come è fuori discussione la necessità da parte degli azzurri di intervenire, tra questa sessione di mercato e il prossimo giugno, sulle fasce. Rensch, a tal riguardo, è un vero e proprio jolly difensivo, caratteristiche che hanno reso Danilo calciatore su cui Antonio Conte ha deciso di puntare, tant’è che è ormai vicino il suo passaggio in azzurro, in attesa che la risoluzione contrattuale con la Juventus diventi effettiva.

Rensch, la Roma è in vantaggio: la conferma di Fabrizio Romano

In questi minuti, arrivano aggiornamenti anche dal giornalista esperto di calciomercato, Fabrizio Romano. Con un post apparso sul suo profilo ufficiale X (ex Twitter, ndr), quest’ultimo ha spiegato che la prima offerta dei giallorossi è stata rispedita al mittente dall’Ajax (confermando dunque le notizie provenienti dall’Olanda in queste ore).

Di seguito, quanto scritto da Romano a tal riguardo:

“L’Ajax ha respinto l’offerta iniziale dell’AS Roma per Devye Rensch, che valeva circa 4/5 milioni di euro, non abbastanza per ottenere il via libera. Rensch vuole che la Roma si muova immediatamente, ora tocca all’Ajax mentre proseguono le trattative”.

Qual è la posizione, invece, della SSC Napoli? Il club azzurro, ovviamente, ha altre priorità per ora, pur tenendo in considerazione le voci che arrivano quest’oggi da de Telegraaf. Resta, però, apparentemente sostanziale il vantaggio della Roma, che dovrebbe non avere sorpresa da parte del club azzurro. Ma nel calciomercato, si sa, mai dare nulla per scontato, soprattutto per un profilo del genere (classe 2003, in scadenza e con una discreta esperienza a livello internazionale).