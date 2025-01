Ultimissime Napoli, c’è un titolarissimo della formazione che non farebbe impazzire Conte e che potrebbe andare via

Gennaio è un mese imprevedibile per gli allenatori, specialmente quando i propri calciatori sono al centro di rumors di mercato. In questo momento, il Napoli sta prestando la propria attenzione sulla cessione di Kvaratskhelia. Il giocatore ha rifiutato proposte di rinnovo, perché desideroso di raggiungere Parigi dove l’attende il PSG con un’offerta importante da quasi nove milioni a stagione.

D’altra parte, il club azzurro deve fare i conti anche con altre uscite. Dopo aver liberato Caprile e Folorunsho, i prossimi a salutare saranno Zerbin e magari anche uno tra Raspadori e Ngonge, se dovessero continuare a trovare poco spazio.

Tuttavia, secondo l’insider di mercato di TvPlay Enrico Camelio, nel Napoli ci sarebbe anche un giocatore tra i titolari che non piace particolarmente a Conte e che potrebbe essere ceduto prossimamente.

Via Anguissa per Frattesi: l’idea

Nella recente diretta pomeridiana su Twitch registrata il 10 gennaio, Enrico Camelio ha spiegato agli spettatori di TvPlay come starebbero le cose tra l’Inter e il Napoli per Anguissa. In particolare, si è soffermato sul rapporto tra il calciatore e il mister Conte:

“A Conte non piace Anguissa. Quindi il Napoli può cederlo anche adesso. L’Inter vuole vendere Frattesi; il Napoli ha i soldi e ad Antonio Conte non piace Frank. Se esce Anguissa, il Napoli può prendere Frattesi”

Dunque, il club azzurro potrebbe privarsi di uno dei migliori centrocampisti di Serie A per affondare il colpo sul nerazzurro e titolarissimo della Nazionale di Spalletti. Bisogna sottolineare, però, che Anguissa è stato utilizzato tantissimo dal mister e che è da considerare tra i calciatori che Conte ha chiesto di non cedere nella scorsa sessione estiva, appena sbarcato a Napoli.