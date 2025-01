Ultime Calcio Napoli – Tutte le informazioni utili per i biglietti della partita contro la Juventus in programma il prossimo 25 gennaio

Per le ultime calcio Napoli, novità sulla messa in vendita dei biglietti per la sfida contro la Juventus in calendario al Maradona il prossimo 25 gennaio alle 18. Gli azzurri hanno comunicato sul proprio sito ufficiale, tutti i dettagli su dove acquistare i ticket, come farlo e i rispettivi costi per ogni settore dello stadio. Come sempre, grande attesa per una delle sfide più sentite tra i tifosi partenopei.

Dopo lo 0-0 dell’andata, Antonio Conte si ritrova ora primo in classifica e affronterà una Juve in difficoltà. Ancora imbattuti, i bianconeri hanno però pareggiato 12 partite su 19 di campionato, vedendo la vetta allontanarsi inesorabilmente e mettendo a rischio anche la qualificazione alla prossima Champions League. Gli azzurri dovranno approfittarne e cercare di strappare un successo pesantissimo.

Napoli-Juventus, tutte le informazioni sui biglietti

A partire dalle ore 12:00 di lunedì 13 Gennaio 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Juventus. Come comunicato dal Napoli, durante la Campagna Abbonamenti, la prima fase di vendita sarà riservata agli Abbonati 2025/25, i quali potranno acquistare in via prioritaria un biglietto extra in favore di un’altra persona in possesso di Fidelity Card, “Fan Stadium Card”, nei limiti dei posti e dei settori disponibili.

La vendita dei biglietti si articola in tre fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di un Abbonamento 24/25, per l’acquisto di un biglietto extra; la seconda fase (Fase 2), riservata ai titolari di Fidelity Card; la terza fase (Fase 3) di vendita libera aperta a tutti.

Il Napoli ricorda che la Fidelity Card può essere acquistata direttamente online al prezzo di 20€ ed è valevole per tre anni. Sul sito ufficiale dei partenopei, maggiori dettagli per l’acquisto.

Le tre fasi di vendita dei biglietti

Dalle ore 12:00 di lunedì 13 Gennaio 2025 e fino alle ore 23:59 di martedì 14 Gennaio 2025 (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di un Abbonamento potranno acquistare un biglietto extra da intestare ad un’altra persona in possesso della “Fan Stadium Card”. Gli Abbonati dovranno utilizzare il numero della propria tessera per poter accedere alla fase di vendita riservata.

Dalle ore 12:00 di mercoledì 15 Gennaio 2025 e fino alle ore 23:59 di giovedì 16 Gennaio 2025 (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), ci sarà la Fase 2, dove i possessori di Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 2.

In caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 2 e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la fase di vendita libera, la Fase 3, avrà inizio alle ore 12:00 di venerdì 17 Gennaio 2025 e terminerà ad esaurimento posti (ovvero, in ogni caso, al fischio di inizio della Partita). Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone. Allo stesso tempo il biglietto potrà essere emesso in formato cartaceo se l’acquisto avverrà presso uno dei punti vendita abilitati.