Napoli Calcio Ultimissime – Si rallenta la pista Danilo per le complicazioni tra Napoli e Juventus: sorge un nuovo pericolo per gli azzurri

Per il Napoli calcio ultimissime arrivano soprattutto sul fronte mercato in queste ore e non mancano aggiornamenti sull’affare Danilo. É lui il nome più in voga in queste settimane, già da prima che la campagna acquisti invernale avesse inizio lo scorso 2 gennaio. Il capitano della Juventus è stato messo fuori rosa e non ha disputato la Supercoppa Italiana, continuando ad allenarsi da solo.

Nel derby contro il Torino del prossimo weekend non dovrebbe essere neppure convocato, sottolineando ancora una volta l’intenzione della società di farlo partire. Non fa più parte del progetto Thiago Motta, ma la dirigenza bianconera non se ne vuole sbarazzare così facilmente. Da giorni vi riportiamo di come il club chieda 3 milioni di euro per liberare il giocatore, ma che il Napoli non ha alcuna intenzione di pagare questa cifra.

Danilo al Napoli, è gelo con la Juventus: il rischio

Al momento, dunque, Danilo non si muove. Nessuna delle due squadre sembra intenzionata a fare un passo verso l’altra, generando un compromesso che possa facilitare la buona riuscita della trattativa. Danilo ha già detto sì da tempo all’ipotesi di lavorare con Antonio Conte, ma senza rescissione contrattuale la fumata bianca non può arrivare.

Negli scorsi giorni si è palesato anche uno scenario legato ad alcuni bonus che la Juventus avrebbe incassato in caso di risultati positivi proprio del Napoli. Molto complicato che si arrivi anche a questa soluzione, dovendo i bianconeri tifare per il buon esito di una rivale in campionato. Ecco dunque che starebbe emergendo un nuovo rischio.

La Juve non ha ancora trovato un sostituto agli infortunati Cabal e Bremer e più il tempo passa, meno ci sono chance di trovare difensori affidabili. Ultimo spuntato nella lista Araujo, che però non dà garanzie fisiche. Ecco quindi che la permanenza di Danilo non appare più così utopistica. Specie per i tifosi, che non hanno gradito affatto il modus operandi della società nei confronti del proprio capitano.

Napoli, poche alternative per la difesa: le prossime mosse

Con Danilo come priorità assoluta, in casa Napoli si stanno via via allontanando le varie ipotesi alternative. Luiz Felipe ha firmato con il Marsiglia e Martinez Quarta è tornato in Argentina. Il nome di Kiwior sembra inavvicinabile ormai e Ismajli resta ancorato all’Empoli, che ha un grande bisogno di lui in chiave salvezza nella seconda parte di stagione.

Ecco quindi che l’operazione Danilo resta cruciale per il Napoli, che gli ha anche già liberato il posto con la cessione di Folorunsho alla Fiorentina per la questione delle liste della Serie A.

I prossimi giorni saranno determinanti, con gli azzurri che proveranno strade diverse in maniera più concreta, se l’operazione dovesse prolungarsi eccessivamente e risultare impossibile da chiudere.