Notizie Calcio Napoli – Spunta un retroscena sul mancato rinnovo di Kvaratskhelia che fa infuriare ancora di più i tifosi partenopei: tutta la verità

Arrivano notizie calcio Napoli importanti sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia. Retroscena che rendono ancora più chiare le dinamiche dell’imminente addio del georgiano dalla squadra. Un fulmine a ciel sereno, in pieno campionato, con la squadra in corsa per la vittoria dello Scudetto. Nella conferenza stampa di ieri, Antonio Conte si è dichiarato fortemente deluso e come si può biasimarlo.

Lo sono anche i sostenitori azzurri, che speravano di poter contare sul numero 77 almeno fino alla fine della stagione. Sognando con lui il quarto titolo, dopo che era stato lo stesso Kvara uno dei grandi protagonisti della vittoria del terzo scudetto appena 2 anni fa. Un dispiacere immenso, che ha fatto emergere la rabbia per tutta questa fretta di lasciare il Napoli il prima possibile.

Kvaratskhelia e il mancato rinnovo: il racconto

A peggiorare ulteriormente l’umore dei tifosi, c’è il retroscena che questa mattina ha raccontato il Corriere dello Sport sulla presunta proposta che avrebbe fatto il Napoli al giocatore negli scorsi mesi.

Un tentativo di prolungamento di contratto che non sarebbe stato accolto nonostante le cifre importantissime che erano state messe a disposizione.

“Il giorno di Lazio-Napoli, ottavi di Coppa Italia, l’intermediario Cristian Zaccardo e un’interprete georgiana si accomodano in tribuna all’Olimpico. Il giorno dopo, ancora a Roma, il ds Manna, l’agente, la signora e il manager di Kvara, Mamuka Jugeli, s’incontrano per affrontare per l’ennesima volta dall’estate il discorso del rinnovo. E si lasciano con la concreta prospettiva di riuscire a brindare.”

Offerta monstre mai accettata: il retroscena

Il Corriere dello Sport, poi, approfondisce sul tema, svelando l’amaro finale. Un racconto che rende ben chiare le intenzioni dell’attaccante, che non è parso realmente mai desideroso di restare in azzurro.